macOS Sonoma: stop al supporto per i plug-in legacy di Mail

Questo autunno verrà rilasciato macOS Sonoma, il nuovo sistema operativo per Mac che è stato annunciato da Apple durante la WWDC 2023 tenutasi la scorsa settimana. Il nuovo sistema operativo introduce molte nuove funzioni, ma c’è anche qualche feature che si prepara a venire rimossa rispetto a quanto precedentemente offerto.

macOS Sonoma: addio ai plug-in legacy di Mail

Più precisamente, il riferimento è ai plug-in legacy di Mail di Apple. La cosa, molto probabilmente, potrebbe non avere alcun impatto per la maggior parte degli utenti, ma per molti altri vorrà dire che non avranno più modo di usare alcune app di terze parti proprio per tale ragione.

Ad accorgersi della scenario sono stati gli sviluppatori di AltStore, che si basa su un plug-in dell’app di posta per connettersi all’ID Apple dell’utente e generare i certificati necessari per firmare le app, dopodiché è giunta la conferma da parte di Apple.

Questo, è però bene precisarlo, non significa la fine dei componenti aggiuntivi per l’app Mail. Il colosso di Cupertino ha infatti implementato un nuovo sistema per creare estensioni di posta con l’API MailKit in macOS Monterey, per cui d’ora in avanti quello in questione sarà l’unico sistema per generare estensioni per l’app.

Va tuttavia precisato che l’API MailKit è più limitata rispetto ai plug-in legacy, sebbene abbia a suo favore un maggiore livello di sicurezza.

Alla luce di tutto ciò, chi si serve di un’app che si basa su plug-in di posta legacy, dovrà necessariamente attendere un aggiornamento della stessa prima di installare macOS Sonoma sul tuo Mac per continuare a poterla utilizzare.