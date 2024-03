macOS Sonoma: un bug elimina le versioni dei file in iCloud Drive

Dopo i problemi con gli hub USB dei monitor, su macOS Sonoma 14.4 è stato individuato un fastidioso bug che riguarda le versioni dei file salvate su iCloud Drive, causandone l’eliminazione.

macOS Sonoma e il bug delle versioni dei file su iCloud Drive

Su iCloud Drive vengono salvate versioni precedenti di file e documenti, che possono essere ripristinati dagli utenti scegliendo l’apposita funzione. Solitamente, ciò avviene in modo automatico, quando gli utenti salvano i propri dati utilizzando app che sfruttano il version system in macOS.

Stando a quanto sostenuto da Howard Oakley di The Eclectic Light Company, gli utenti che eseguono macOS 14.4 e che hanno abilitato l’opzione per ottimizzare l’archiviazione su Mac nelle impostazioni di sistema, potrebbero andare incontro al rischio di perdere tutte le versioni salvate in precedenza di un file se scelgono di rimuoverlo dall’archivio locale di iCloud Drive.

Nelle versioni precedenti di macOS, quando un file veniva eliminato dall’archivio locale in iCloud Drive, tutte le sue versioni salvate venivano conservate, per cui era possibile recuperare nuovamente il file da iCloud Drive. Inoltre, le versioni salvate su quel Mac rimanevano completamente accessibili. Con macOS 14.4, invece, tutte le versioni precedenti verranno rimosse e perse per sempre.

In attesa di una possibile risoluzione da parte di Apple, per evitare di andare incontro a problemi, Oakley suggerisce di non salvare affatto i file su iCloud Drive o di disattivare la funzione per ottimizzare l’archiviazione su Mac, accedendo a Impostazioni di Sistema di macOS, facendo clic sul proprio nome nel menu laterale nella finestra apertosi, dunque sulla voce iCloud a destra e disattivando l’interruttore accanto alla voce Ottimizza archiviazione Mac.