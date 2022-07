macOS Ventura: sparisce la guida per i modem telefonici

Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato la quarta beta pubblica di macOS Ventura, il nuovo sistema operativo che l’azienda ha presentato a giugno e che arriverà sui suoi computer durante questo autunno. Non è stata scovata nessuna novità di rilievo, eccezion fatta per un cambiamento piuttosto curioso che mette ben in evidenza l’avanzare degli anni e il modificarsi delle tecnologie: la rimozione della guida integrata per connettere il Mac a Internet tramite un modem telefonico.

macOS Ventura: via la guida per il collegamento al modem telefonico

I lettori più giovani forse non sapranno di cosa si parla o potrebbero avere delle difficoltà a ricordarlo, ma una ventina di anni or sono – un lasso di tempo che sembra davvero lontano, quasi “preistorico”, considerando l’esplosione dei mezzi tecnologici attuali – per accedere a Internet da computer occorreva collegare quest’ultimo alla linea telefonica attraverso un modem esterno o integrato (se disponibile). Adesso si fa tutto senza fili, tramite Wi-Fi, oppure, in caso di necessità di una soluzione cablata e più stabile, tramite collegamento LAN al router.

Apple, dunque, immaginando che nel 2022 nessuno avesse più necessità di un sistema per connettersi a Internet così datato, ha ben pensato di rimuovere da macOS Ventura la guida di cui sopra, complice pure il fatto che sono ormai anni che i Mac non integrano più modem di vecchia generazione, pur restando sempre possibile acquistane uno esterno da collegare a mezzo USB.

La guida, comunque, continua ad essere disponibile online, anche in lingua italiana, in una sezione apposita del manuale utente di macOS sul sito Apple. La più recente versione dell’OS a cui viene fatto rifermento è però macOS Monterey.