MagSafe di Apple ora ricarica anche Android a 25W: ecco come

Apple ha appena aggiornato il suo caricabatterie MagSafe, e questa volta la novità non riguarda solo gli iPhone. La nuova versione supporta ufficialmente lo standard Qi2.2, quindi permette la ricarica wireless fino a 25W anche su dispositivi non Apple, come il Google Pixel 10.

Un bel passo avanti rispetto al passato, dove la velocità era limitata a 15W o meno per tutti gli smartphone che non erano targati Cupertino.

MagSafe da 25W: ora ricarica anche Android alla massima velocità

Il nuovo MagSafe è compatibile con i modelli iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max, e con la maggior parte degli iPhone 16 una volta aggiornati a iOS 26. Per ottenere la ricarica a 25W, basta un caricatore Qi2.2 certificato, come quelli di Belkin o Aukey. Attenzione però: l’iPhone Air, il telefono più sottile di sempre (solo 5,6 millimetri), resta fermo a 20W, a causa di limiti hardware e di una batteria più compatta.

Il nuovo caricabatterie MagSafe è già disponibile sull’Apple Store online, con cavo USB-C integrato da 1 metro (39 $) o 2 metri (49 $). Oltre alla maggiore potenza, Qi2.2 garantisce un miglior controllo del calore e una maggiore efficienza energetica. Il sistema magnetico assicura un allineamento perfetto, riducendo sprechi e ottimizzando la ricarica.

Un solo caricabatterie per tutti

Grazie al supporto Qi2.2, MagSafe smette di fare il prezioso e accetta di ricaricare anche gli Android compatibili alla stessa velocità degli iPhone. Una bella notizia per le famiglie “miste”, dove iPhone e Samsung coesistono sotto lo stesso tetto!