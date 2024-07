Malware polimorfico: perché Norton 360 è la scelta migliore

Un malware polimorfico (o polimorfo) è una particolare tipologia di malware progettato per nascondere la sua “impronta virale” per tentare di evitare i sistemi di difesa dei dispositivi attaccati. In sostanza, questo tipo di virus riesce a nascondere, tramite sistemi di crittografia, la porzione di codice che permetterebbe a un software antivirus di individuare il pericolo.

La chiave di decrittazione di un malware polimorfico, inoltre, viene modificata in modo casuale, rendendo ancora più difficile individuare la natura del software prima che l’attacco abbia inizio. Si tratta, quindi, di una minaccia informatica molto significativa.

Fermare un malware polimorfico è possibile ma serve un sistema di protezione avanzata. La soluzione giusta per proteggere i propri dispositivi da queste minacce informatiche è Norton 360. Il servizio di sicurezza avanzata di Norton consente una protezione dei propri dispositivi e dei propri dati a 360 gradi.

Il bundle comprende la protezione contro virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche oltre alla VPN illimitata, per proteggere le proprie informazioni durante la navigazione. Norton 360 è disponibile in diverse versioni, a partire da 29,99 euro per un anno, senza alcun vincolo. Per accedere all’offerta basta visitare il sito Norton.

Norton 360: la protezione giusta contro il malware polimorfico

Con Norton 360 è possibile accedere a:

sistema antivirus di Norton per la protezione dei propri dispositivi

per la protezione dei propri dispositivi la VPN illimitata con possibilità di scegliere il server di connessione

con possibilità di scegliere il server di connessione il password manager

fino a 200 GB in cloud per il backup dei propri dati

Norton 360 è disponibile in più versioni:

Standard: protezione per un dispositivo al prezzo scontato di 29,99 euro per un anno

protezione per al prezzo scontato di Deluxe: protezione per 5 dispositivi al prezzo scontato di 34,99 euro per un anno

protezione per al prezzo scontato di Advanced: protezione per 10 dispositivi al prezzo scontato di 44,99 euro per un anno

Norton 360 è utilizzabile su Windows, macOS, Android e iOS. Tutte le offerte sono senza vincoli.