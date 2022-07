Il malware Subzero colpisce software Microsoft e Adobe: come proteggersi

Nell’ultimo periodo si sta diffondendo in rete un malware chiamato Subzero.

La particolarità di questa minaccia è che, per infettare le vittime, sfrutta alcune falle presenti nei software Microsoft e Adobe. Nello specifico, un bug zero-day di Windows (corretto recentemente) ha favorito notevolmente la diffusione del virus.

Secondo le ricerche di Microsoft, il cyber criminale dietro questi attacchi si chiama Knotweed e svolge il suo “lavoro” in veste di mercenario.

Attualmente a cadere vittima del temuto Subzero sono stati prevalentemente studi legali, istituti bancari e società di consulenza. A livello territoriale invece, le maggiori vittime sono state registrate in Austria, Regno Unito e Panama.

Ancora una volta, questo tipo di minaccia dimostra quanto sia importante installare e utilizzare un antivirus realmente efficace.

Come funziona Subzero e come evitare di essere infettati

Il malware Subzero è stato distribuito tramite sistemi di exploit che hanno sfruttato diverse vulnerabilità, tra cui il già citato bug di Windows zero-day (CVE-2022-22047) utilizzato dagli hacker per ottenere privilegi di sistema.

La falla è stata corretta attraverso gli aggiornamenti di sicurezza di luglio e, proprio per questo motivo, è fortemente consigliato aggiornare il proprio sistema operativo se non si è fatto di recente.

Come già accennato però, non è solo Microsoft ad essere stata presa di mira dagli hacker. Un’altra falla, questa volta legata al codice di Adobe Reader, è stata sfruttata dal malware.

