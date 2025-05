Manca poco al Mondiale per Club 2025: oggi si decide l'ultimo posto

Tra poche settimane, il calcio internazionale vivrà una delle sue trasformazioni più significative con l’introduzione del primo Mondiale per Club a 32 squadre. Organizzato dalla FIFA, questo nuovo torneo è destinato a diventare un appuntamento di primo piano nel panorama calcistico mondiale, con un formato ispirato a quello dei Mondiali per nazionali e la partecipazione delle migliori squadre di club provenienti da ogni angolo del pianeta.

Tutte le partite verranno trasmesse su DAZN. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le squadre partecipanti e le date del torneo.

Il torneo si terrà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025. I match si svolgeranno in 12 stadi, principalmente sulla costa Est e nelle principali città interne, con Seattle e Los Angeles come uniche sedi sulla costa Ovest. La finale si giocherà al MetLife Stadium nel New Jersey, uno degli stadi più grandi e moderni degli Stati Uniti.

Il formato del Mondiale per Club 2025 seguirà un modello simile a quello del Mondiale per nazionali:

8 gironi composti da 4 squadre ciascuno;

Le prime due di ogni girone avanzano agli ottavi di finale;

Si prosegue con eliminazione diretta fino alla finale:

Non è prevista la finale per il terzo posto

Ogni squadra potrà convocare 23 giocatori.

In totale, si disputeranno 63 partite in un mese, portando il calcio dei club su scala globale, durante il periodo estivo, solitamente dominato dalle competizioni internazionali tra nazionali.

Le squadre partecipanti: oggi si decide l’ultima

Ecco i gironi del Mondiale per Club:

Gruppo A

Palmeiras (Brasile)

Porto (Portogallo)

Al-Ahly (Egitto)

Inter Miami (Stati Uniti)

Gruppo B

Paris Saint-Germain (Francia)

Atletico Madrid (Spagna)

Botafogo (Brasile)

Seattle Sounders (Stati Uniti)

Gruppo C

Bayern Monaco (Germania)

Auckland City (Nuova Zelanda)

Boca Juniors (Argentina)

Benfica (Portogallo)

Gruppo D

Flamengo (Brasile)

Espérance Sportive de Tunis (Tunisia)

Chelsea (Inghilterra)

Vincente spareggio tra Los Angeles FC e Club America

Gruppo E

River Plate (Argentina)

Urawa Red Diamonds (Giappone)

Monterrey (Messico)

INTER (Italia)

Gruppo F

Fluminense (Brasile)

Borussia Dortmund (Germania)

Ulsan HD (Corea del Sud)

Mamelodi Sundowns (Sudafrica)

Gruppo G

Manchester City (Inghilterra)

Wydad AC (Marocco)

Al Ain (Emirati Arabi Uniti)

JUVENTUS (Italia)

Gruppo H

Real Madrid (Spagna)

Al-Hilal (Arabia Saudita)

Pachuca (Messico)

Salisburgo (Austria)

L’ultimo posto disponibile per il Mondiale per Club 2025 verrà deciso questa sera, quando Los Angeles FC e Club América si affronteranno in un match decisivo al BMO Stadium di Los Angeles (California). La partita avrà inizio alle 19:30 ora locale (4:30 italiane). La vincente di questa sfida entrerà ufficialmente nel torneo, accedendo al Gruppo D insieme a Flamengo, Espérance e Chelsea.