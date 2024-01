ManyCam: sconto fino al 20% per rendere le tue dirette streaming ancora più professionali

Nel 2024 ci sarà il boom degli utenti che scelgono di intraprendere l’attività di streamer? Se così fosse, visto che il settore è sempre più competitivo, queste persone devono creare video di grande impatto. Per riuscirci, la soluzione è ManyCam, uno dei migliori software di live streaming sul mercato.

L’offerta speciale su piani annuali Studio e Premium di ManyCam

ManyCam offre l’imperdibile sconto fino al 30% sui piani annuali Studio e Premium. Queste opzioni, rispettivamente da $79 e $99 all’anno invece di $99 e $119, offrono un ventaglio di funzionalità avanzate che trasformeranno le tue dirette streaming in esperienze professionali e coinvolgenti.

I piani di ManyCam iniziano da $49 all’anno con l’account Standard, che include l’utilizzo di 1 dispositivo, 4 sorgenti video, e una qualità video Full HD.

Questo pacchetto comprende anche il supporto a un’app mobile, la registrazione dello schermo del desktop e l’utilizzo di watermark personalizzati.

Per coloro che desiderano un’esperienza ancora più avanzata, il piano Studio, in offerta a $79 all’anno invece di $99, aggiunge funzionalità come la risoluzione video 4K, 50 sorgenti video e 2 dispositivi.

Gli utenti beneficiano anche di sfondi virtuali e Blur, oltre a un numero illimitato di stream RTMP e la funzione di Modifica/Visualizza in anteprima prima di iniziare la diretta.

Il piano più completo, Premium, è oggi disponibile a $99 all’anno invece di $119. Questo piano offre 3 dispositivi, 200 sorgenti video, riproduzione video in 4K, insieme a tutte le funzionalità del piano Studio. Inoltre, include l’assistenza prioritaria di ManyCam.

Le caratteristiche avanzate di ManyCam rendono i piani annuali Studio e Premium un investimento valido per chi cerca una soluzione completa per le dirette streaming. Approfitta di questa offerta speciale per migliorare la qualità e la professionalità delle tue trasmissioni live.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.