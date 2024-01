Marginalia: il motore di ricerca senza pubblicità, tracciamento e filtri

Marginalia è un motore di ricerca alternativo, che si distingue dai principali motori di ricerca come Google o Bing, che sono sempre più invasi da pubblicità e siti che ne fanno un uso eccessivo. Secondo molti, infatti, la qualità dei risultati forniti da questi motori di ricerca è peggiorata nel corso dell’ultimo decennio.

Inoltre, i principali motori di ricerca tendono a privilegiare alcuni tipi di contenuti e di editori. Un esempio è Google, che mostra spesso i risultati di YouTube, e non a caso… Google possiede YouTube e guadagna ogni volta che un utente clicca su un risultato di YouTube per vedere un video con annunci pubblicitari sulla piattaforma.

Lo sviluppatore di Marginalia, invece, dichiara che il suo motore di ricerca ha come obiettivo principale “Agevolare l’esplorazione delle parti meno commerciali di Internet”. Si tratta di un tentativo di dare maggiore visibilità alla parte di Internet più originale e meno convenzionale. In altre parole, Marginalia è stato progettato per trovare contenuti che non sono presenti sui principali motori di ricerca, o che sono nascosti tra decine di pagine di risultati contenenti materiale simile o identico.

Come usare Marginalia

Per usare Marginalia, è sufficiente visitare il sito web del progetto. Si può inserire un termine di ricerca direttamente nel campo di ricerca in alto per ottenere i risultati. Prima di farlo, si consiglia di consultare il paragrafo “Suggerimenti” della pagina e di leggere alcuni articoli collegati al motore di ricerca.

Lo sviluppatore mette in guardia sul fatto che il motore di ricerca “non è ottimizzato per rispondere a query formulate come domande“. Si consiglia quindi di cercare testi che corrispondano all’intento della ricerca. Ad esempio, invece di cercare “perché Google Chrome si blocca sempre“, si potrebbe cercare “Google Chrome crash” o specificare il problema cercando “Google Chrome si blocca su YouTube“. In questo modo le parole chiave sono più mirate e hanno maggiori probabilità di restituire risultati rilevanti. Formulare la query come una frase completa può confondere il motore di ricerca e portare a risultati meno pertinenti.

Cosa offre Marginalia

I risultati della ricerca offerti da Marginalia sono completamente diversi da quelli dei principali motori di ricerca. Innanzitutto, non ci sono annunci pubblicitari. I risultati organici appaiono subito e ogni risultato è elencato prima con l’URL, poi con il titolo e la descrizione.

C’è un link informativo per cercare informazioni sul dominio, una visualizzazione della posizione nella pagina in cui si trovano i termini di ricerca e avvisi sull’uso di link affiliati o di JavaScript. Se disponibile, può essere presente anche una classificazione per data. Anche i filtri sulla destra sono diversi dal solito. È possibile limitare i risultati con link affiliati o di tracciamento e rimuovere i siti che richiedono JavaScript.

Il filtro dei domini è impostato di default su “popolare”, ma è possibile modificarlo su “blogosfera”, “università”, “forum” e molte altre opzioni. È inoltre presente la possibilità di disabilitarlo completamente.

Marginalia è un motore di ricerca di nicchia, adatto per determinati tipi di ricerca, ed è efficace nell’individuare risorse che i principali motori tendono a trascurare. Si tratta di una valida alternativa per esplorare parti di internet spesso ignorate. Per mantenere attivo questo progetto open source e garantirne il funzionamento, è possibile contribuire con una donazione.