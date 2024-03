Marilyn Monroe torna in vita con un chatbot IA

Grazie all’intelligenza artificiale generativa è possibile creare video di persone viventi. Alcune aziende sfruttano la tecnologia per ottenere versioni digitali di celebrity (con o senza il loro permesso). Soul Machines ha annunciato Digital Marilyn, un chatbot che ha l’aspetto di Marilyn Monroe e parla con la voce dell’attrice morta nel 1962.

Digital Marilyn con GPT-3.5

Soul Machines è un’azienda neozelandese specializzata nella creazione di Digital People basate sul modello Biological AI. Invece di effettuare l’addestramento tradizionale con immagini, video e audio o manipolare i video originali (deepfake) vengono simulati i vari sistemi umani, quindi i movimenti degli occhi e delle labbra, le espressioni del viso e la respirazione. Il risultato finale è piuttosto realistico.

Sul sito di Soul Machines sono già disponibili le versioni digitali di tre noti personaggi viventi: Mark Tuan (cantante), Francis Ngannou (pugile) e Jack Nicklaus (ex golfista). L’ultima creazione è appunto Digital Marilyn (non ancora disponibile).

Grazie al modello Biological AI, la Marilyn digitale risponde con emozioni realistiche ed espressioni ricche di sfumature. I fan possono avere un dialogo naturale, in quanto il chatbot si adatta alle domande e agli interessi dell’interlocutore in tempo reale (viene usato il modello GPT-3.5 di OpenAI). La conversazione dura circa 20 minuti. È necessario utilizzare microfono e webcam perché le Digital People vogliono vedere la faccia dell’utente e ascoltare la sua voce per un’esperienza più immersiva.

L’azienda neozelandese ha ottenuto i diritti di immagine da Authentic Brands Group, la stessa società che gestisce i diritti di Elvis Presley. Per avere informazioni sulla disponibilità della versione digitale di Marilyn Monroe è necessario fornire nome, cognome e indirizzo email.