Mark Zuckerberg, nel 2025 l'AI sostituirà gli sviluppatori

Il futuro della programmazione è l’intelligenza artificiale? Mark Zuckerberg sembra pensarla proprio così. In un’intervista choc al podcast di Joe Rogan ha lanciato una previsione tanto audace quanto inquietante. Già dal 2025, l’AI rimpiazzerà gli sviluppatori software meno qualificati nella maggior parte delle aziende tech.

Zuckerberg: “Nel 2025 l’AI sostituirà gli sviluppatori di medio livello”

“Quest’anno Meta e gli altri giganti del settore avranno a disposizione un’intelligenza artificiale capace di svolgere il lavoro di un ingegnere di medio livello e di scrivere codice“, ha dichiarato il CEO di Meta. Certo, ammette Zuckerberg, all’inizio l’implementazione di questa tecnologia avrà dei costi, ma ben presto la sua efficienza migliorerà al punto che la maggior parte del codice delle app sarà generato da sistemi AI piuttosto che da esseri umani.

Nvidia e Amazon sulla stessa lunghezza d’onda

A condividere questa visione sono anche altri pezzi grossi della Silicon Valley. Jensen Huang, numero uno di Nvidia, ha già paventato il possibile tramonto della programmazione tradizionale di fronte all’avanzata dell’AI, mentre Matt Garman di Amazon Web Services pronostica che nel breve periodo la maggioranza degli sviluppatori potrebbe non programmare più in modo diretto.

E c’è chi, come Marc Benioff di Salesforce, si spinge ancora oltre: la sua azienda sta valutando seriamente di congelare le assunzioni di ingegneri del software, visti gli spettacolari guadagni di produttività ottenuti grazie agli agenti AI che lavorano a fianco dei team attuali.

Il ruolo degli sviluppatori cambierà, ma non sparirà

Zuckerberg, però, ci tiene a sfumare un po’ le sue previsioni: il ruolo degli ingegneri cambierà, più che scomparire del tutto. Saranno sostituiti nelle mansioni ripetitive, ma non sugli aspetti creativi e strategici del lavoro. E la supervisione umana resterà comunque fondamentale.

L’automazione trainata dall’AI è già realtà in molti settori. I recenti test dei modelli OpenAI o1 dimostrano capacità impressionanti nella programmazione, con tassi di successo dal 90 al 100% nei colloqui di lavoro per posizioni da R&D Engineer. E anche Claude, un altro modello di linguaggio di Anthropic, è già in grado di sostituire molti dipendenti.

L’intelligenza artificiale, che ci piaccia o no, è destinata a stravolgere il mestiere di sviluppatore (e non solo) nei prossimi anni, con tutte le conseguenze del caso.