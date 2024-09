Mark Zuckerberg nel club dei miliardari con Musk e Jeff Bezos

Dall’inizio dell’anno, il prezzo delle azioni Meta è salito di oltre il 60%. Il gruppo sta ottenendo buoni risultati finanziari. I suoi progressi nel campo dell’intelligenza artificiale incoraggiano gli investitori. Meta è anche riuscita a ridurre le spese per essere più redditizia. E mentre il gruppo continua a spendere miliardi di dollari all’anno per la realtà mista, il lancio del Vision Pro da parte di Apple viene visto come una sorta di convalida di questi investimenti.

Mark Zuckerberg supera 200 miliardi di patrimonio

In ogni caso, grazie a questo aumento di valore di Meta, anche la fortuna del suo CEO e fondatore, Mark Zuckerberg, ha subito un’impennata. E ora, secondo il Bloomberg Billionaires Index, Zuckerberg è una delle pochissime persone sul pianeta a superare i 200 miliardi di dollari di ricchezza personale. Le altre due persone in questa cerchia molto ristretta sono Jeff Bezos, fondatore di Amazon, il cui patrimonio è stimato in 216 miliardi di dollari, ed Elon Musk, la persona più ricca del mondo, con un patrimonio personale stimato in 268 miliardi di dollari, e che – stando alle stime – diventerà il primo trilionario della storia nel 2027.

Mark Zuckerberg è anche la persona il cui patrimonio personale è aumentato di più dall’inizio dell’anno. Infatti, il suo patrimonio è aumentato di 71,8 miliardi di dollari nel 2024. Al secondo posto c’è Jensen Huang, CEO di Nvidia, il cui patrimonio è aumentato di 61 miliardi di dollari nel 2024. Come promemoria, per sentirci un po’ più poveri, Nvidia è attualmente il leader mondiale dei chip dedicati alla formazione e al funzionamento dell’intelligenza artificiale generativa.

Grandi annunci alla conferenza Meta Connect 2024

In ogni caso, il patrimonio personale di Mark Zuckerberg si attesta sui 200 miliardi di dollari mentre si prepara a salire sul palco per l’apertura della conferenza Meta Connect 2024 (l’equivalente della conferenza WWDC di Apple o della conferenza I/O di Google) di oggi, 25 settembre. La conferenza sarà incentrata sull’intelligenza artificiale e sulla realtà mista. Il gruppo dovrebbe presentare una serie di nuovi prodotti.

Innanzitutto, Meta dovrebbe sfruttare l’evento per presentare un nuovo visore per la realtà mista. Le voci che circolano parlano di un visore chiamato Quest 3S, che sarebbe una versione più economica del Meta Quest 3, che è ora uno dei principali concorrenti del Vision Pro di Apple. Ma a parte questo, Meta potrebbe anche presentare il prototipo dei suoi occhiali “olografici”, di cui Mark Zuckerberg ha parlato qualche mese fa.