Mark Zuckerberg vuole un agente AI come CEO

Mark Zuckerberg sembra aver abbandonato il metaverso, in quanto ha spostato l’attenzione (e gli investimenti) sull’intelligenza artificiale. Dopo aver assunto i migliori esperti del settore e creati i Superintelligence Labs, il CEO di Meta vuole che tutti i dipendenti dell’azienda usino un agente AI, incluso se stesso.

Un agente AI che svolge il lavoro di CEO

Come altre aziende, anche Meta incoraggia i dipendenti ad usare i tool AI. Viene inoltre considerato un fattore di valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Mark Zuckerberg aveva evidenziato che i tool AI consentono di incrementare la produttività. I dipendenti sono stati invitati a partecipare a meeting e hackathon sull’IA, oltre che a creare i propri tool AI per velocizzare il lavoro.

Secondo le fonti del Wall Street Journal, i dipendenti di Meta hanno iniziato ad usare strumenti di assistenza personale, come My Claw, che hanno accesso alle loro chat e ai file di lavoro. Possono inoltre comunicare con i colleghi o con gli assistenti personali dei colleghi in maniera autonoma. Probabilmente si tratta di agenti AI sviluppati da Manus.

Second Brain è invece un mix tra chatbot e agente AI. Sviluppato da un dipendente di Meta a partire da Claude consente di indicizzare e cercare documenti per i progetti. Esiste anche un sistema di messaggistica interno dove gli agenti personali dei dipendenti parlano tra loro, in modo simile a Moltbook.

Un nuovo agente AI, attualmente in sviluppo, avrà compiti di CEO. Aiuterà Zuckerberg nel suo lavoro, ad esempio per ottenere informazioni più velocemente, recuperando risposte che normalmente dovrebbe ottenere passando attraverso vari intermediari. Diversi dipendenti temono che l’uso massiccio dei tool AI potrebbe comportare altri licenziamenti.

È tuttavia evidente l’obiettivo di Meta, ovvero investire pesantemente nell’intelligenza artificiale con chip e software. Recentemente sono stati creati team che si occupano dello sviluppo di nuovi modelli AI. Meta ha perso terreno nei confronti dei concorrenti dopo il fallimento dei modelli Llama.