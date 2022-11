Come vedere Marocco-Croazia in streaming (Mondiali)

Marocco-Croazia apre in via ufficiale il gruppo F dei mondiali di calcio in Qatar, assegnando i primi punti in palio nel girone che vede protagoniste anche le nazionali di Belgio e Canada. A ospitare la gara è l’impianto Al-Khor Stadium di Al Khor, nel nord del paese, lo stesso che ha visto andare in scena il match inaugurale tra i padroni di casa e l’Ecuador. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 11:00 di mercoledì 23 novembre. Puoi guardare la partita in streaming gratis.

Marocco-Croazia: guarda la partita in diretta streaming

Grazie alla piattaforma RaiPlay, infatti, tutti i 64 incontri della competizione sono disponibili liberamente per tutti (sono un’esclusiva del servizio pubblico), senza richiedere alcun abbonamento o sottoscrizione premium. È possibile accedervi da qualsiasi dispositivo come smartphone, tablet o computer e, ovviamente, dai televisori connessi a Internet. In alternativa, sono trasmessi anche sui tradizionali canali TV, a risoluzione 4K se in possesso di un modello compatibile con questo formato.

In passato, nella loro storia, le due squadre si sono incontrate una sola volta. È accaduto nel dicembre 1996, in occasione del torneo Hassan II Trophy: finì in parità, 2-2. La favorita dai pronostici è ora la nazionale capitanata da Luka Modrić, che quattro anni fa ha quasi raggiunto il successo finale nei mondiali 2018 in Russia, fermata soltanto in finale dalla Francia.

Chi si trova all’estero e desidera seguire in diretta Marocco-Croazia con telecronaca in italiano, senza blocchi o limitazioni, può connettersi alla piattaforma RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto). In questo modo è possibile ottenere l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese, utile per la visione.

