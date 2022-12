Come vedere Marocco-Portogallo in streaming

Marocco-Portogallo è il quarto di finale dei mondiali di calcio in Qatar che mette di fronte la vera sorpresa di questo torneo e una delle nazionali più in forma della competizione. Si prospetta uno spettacolo da seguire dal primo all’ultimo minuto, con eventuali supplementari e rigori inclusi. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 16:00 di sabato 10 dicembre. A ospitare il match è l’impianto Al Thumama Stadium nella capitale Doha. Ecco come vedere la partita in diretta streaming gratis, senza abbonamenti né sottoscrizioni premium a pagamento.

Marocco-Portogallo: guarda la partita in diretta streaming

Grazie al servizio pubblico, che detiene i diritti in esclusiva per trasmettere tutti gli incontri, è sufficiente connettersi alla piattaforma RaiPlay da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer e televisori connessi a Internet. Inoltre, da casa ci si può sintonizzare sui tradizionali canali TV (Rai 1). Infine, c’è il supporto al formato 4K (al numero 101) per chi possiede un apparecchio compatibile con il nuovo standard HbbTV.

Nella loro storia, le due nazionali si sono incrociate solo in due occasioni, in entrambi i casi per sfide mondiali. È accaduto nel 1986 in Messico e nel 2018 in Russia. Il bilancio è in perfetta parità: una vittoria a testa. Questa volta, i pronostici sono a favore della squadra capitanata da Cristiano Ronaldo, che negli ottavi ha letteralmente asfaltato la Svizzera, ma la formazione di Amrabat e Ziyech ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà le grandi, arrivando ai quarti dopo aver battuto Belgio e Spagna.

Anche chi si trova all’estero ha la possibilità di vedere Marocco-Spagna in diretta streaming e senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Tutto ciò che occorre è connettersi alla piattaforma RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto), in modo che il servizio assegni all’utente un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

