Massiccio attacco ransomware ESXiArgs: server colpiti in tutto il mondo

Alcuni esperti francesi del settore della cybersecurity hanno lanciato un allarme: a quanto pare, è in corso un attacco massiccio tramite ESXiArgs, un ransomware già in circolazione da un paio di anni che prende di mira i server VMware ESXi.

Queste installazioni, se prive di adeguate patch, possono offrire un varco alquanto invitante per gli hacker. Stando ai dati, la diffusione di ESXiArgs è in forte crescita nelle ultime settimane.

Si stimano, in questo momento 120 server compromessi in tutto il mondo, con paesi come Francia, Canada, Stati Uniti, Turchia, Finlandia e anche la nostra Italia con uno o più casi.

Anche se questo caso è circoscritto a questa tipologia di server, ciò dimostra come un alto livello di sicurezza informatica sia una priorità per chiunque. Di fatto, anche per il singolo computer, un’adeguata strategia di protezione è d’obbligo.

ESXiArgs è solo una delle tante minaccie ad oggi presenti sul Web

Il fenomeno ransomware è una delle maggiori minacce della rete attuale. Si tratta di un attacco che consente agli hacker di crittografare i file più preziosi presenti su un computer per poi chiedere un vero e proprio “riscatto” alla vittima.

Come è possibile evitare questo tipo di pericolo? Al di là di un antivirus di livello, avere a disposizione uno spazio cloud a sua volta protetto, permette di avere sempre a disposizione i file ma, allo stesso punto, li protegge.

Una soluzione di questo genere è inclusa nel pacchetto di sicurezza proposto da Norton 360 Premium.

Stiamo parlando di una suite di sicurezza completa, che abbina l’antivirus a una serie di soluzioni come il già citato spazio cloud, un gestore di password, una VPN e altre utility interessanti per la sicurezza digitale.

Non vanno poi dimenticati anche altri strumenti, come la protezione della webcam, il sistema parental control e quello per controllare eventuali furti di dati attraverso il Dark Web.

