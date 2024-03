Massimo spazio a un prezzo minimo: scopri l'offerta di Hostinger

Se gestisci un sito web, sai quanto sia fondamentale avere massimo spazio di archiviazione senza dover sborsare troppi soldi. Ecco dove Hostinger entra in gioco: con una soluzione che combina tanti GB di cloud storage a prezzi super convenienti.

Hostinger: massimo spazio, massima convenienza

Con Hostinger, non devi più scegliere tra qualità e prezzo. Per soli 2,99 euro, ti porti a casa fino a 100 GB di spazio su SSD, con tre mesi extra gratis e website builder. Ma c’è altro.

La piattaforma di Hostinger offre stabilità, velocità e sicurezza. Ogni sito che gestisci si avvantaggia di certificati SSL gratuiti a volontà, per un traffico web sempre cifrato e sicuro. E con la protezione Cloudflare, anche i più astuti attacchi DDoS non rappresentano una minaccia.

I tuoi dati sono preziosi, e Hostinger lo sa. Ecco perché offre backup automatici periodici, per dormire sonni tranquilli. E con un uptime garantito del 99,9%, il tuo sito è sempre online, pronto ad accogliere visitatori da tutto il mondo.

Inoltre, la velocità è garantita grazie alla tecnologia LiteSpeed Web Server e a soluzioni di caching all’avanguardia, con tempi di risposta ridotti fino al 300%.

E se pensi che sia tutto, ti sbagli. L’offerta Web Hosting Premium include anche larghezza di banda illimitata, dominio gratuito, backup settimanali e altro. Hai già un sito? Nessun problema. Hostinger ti regala la migrazione, rapida e senza costi, che verrà completata in meno di 24 ore.

Se vuoi massimo spazio e prestazioni al minimo costo, devi puntare direttamente su Hostinger. E se per qualche motivo non sei soddisfatto, hai 30 giorni per cambiare idea e ottenere un rimborso completo. Non aspettare, perché questa offerta scadrà fra pochissimi giorni.