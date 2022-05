MasterCard ha lanciato un programma per metodi di pagamento biometrici

Se la tecnologia serve a semplificare la nostra vita MasterCard allora sembra aver preso la direzione giusta. L’azienda, colosso mondiale dei pagamenti digitali, ha annunciato in questi giorni una novità davvero interessante che potrebbe rivoluzionare il settore.

Si tratta dei metodi di pagamento biometrici. Questa speciale tecnologia renderà disponibili per i rivenditori nuovi strumenti all’avanguardia in grado di ottimizzare la proposta dei metodi di pagamento introducendo il riconoscimento facciale e la scansione delle impronte digitali.

In altre parole, gli utenti potranno confermare i loro acquisti mostrando semplicemente il viso o utilizzando il palmo della mano. La novità di MasterCard sta nel fatto che questi metodi sostituiranno le carte di pagamento fisiche.

In sostanza, il cliente non dovrà più passare la carta di debito o di credito nel terminale. Al contrario, questo stesso riconoscerà il suo viso o le sue impronte digitali. Così facendo, si potrà dire addio alla fisicità della carta, rendendo tutto veramente digitale.

MasterCard cerca metodi di pagamento comodi come aprire uno smartphone

MasterCard ha quindi fatto sapere che il suo obiettivo è quello di esaudire il desiderio degli utenti. Infatti, sempre più spesso l’idea è quella di realizzare metodi di pagamento che siano comodi come aprire uno smartphone. Ed è proprio questo il fine ultimo dell’azienda, secondo quanto dichiarato da Ajay Bhalla, presidente del settore Cyber & Intelligence della società:

Il modo in cui paghiamo deve stare al passo con il modo in cui viviamo, lavoriamo e facciamo affari, offrendo ai consumatori la scelta con i più alti livelli di sicurezza. Tutte le ricerche che abbiamo fatto ci hanno detto che i consumatori adorano la biometria. Vogliono che effettuare un pagamento in un negozio sia comodo come aprire il telefono. Il nostro obiettivo con questo nuovo programma è rendere lo shopping un’esperienza eccezionale per consumatori e commercianti, fornendo il meglio in termini di sicurezza e convenienza

Le previsioni indicano che potenzialmente 1,4 miliardi di utenti utilizzeranno questa tecnologia per confermare e autenticare un pagamento entro il 2025. Si tratta del doppio rispetto a quanto previsto da Juniper Research nel 2020.

Sicurezza e Privacy: qualcuno ha dubbi

Qualcuno ha espresso alcuni dubbi in merito alla sicurezza di questa nuova tecnologia. Al contrario, MasterCard ha confermato che questo metodo è sicuro. I dati forniti dai clienti per utilizzare il sistema biometrico sono crittografati e la privacy è garantita affinché non possa essere compromessa.

Infatti, la registrazione del volto o dell’impronta digitale viene subito trasformata in una stringa casuale di caratteri alfanumerici che viene collegata alla carta di pagamento dell’utente. Ecco come MasterCard ha annunciato questa novità in una nota ufficiale pubblicata sul suo sito:

Non dovrai più armeggiare con il tuo telefono o cercare il tuo portafoglio quando hai le mani occupate: la prossima generazione di pagamenti di persona avrà solo bisogno di un sorriso veloce o di un cenno della tua mano. La tecnologia affidabile che utilizza il tuo viso o l’impronta digitale per sbloccare il telefono ora può essere utilizzata per aiutare i consumatori ad accelerare il checkout. Con il nuovo programma di verifica biometrica di Mastercard, tutto ciò di cui avrai bisogno è te stesso.

