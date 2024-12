MasterChef Italia 14: come vedere in streaming dall'estero la 2° puntata

È tutto pronto per la seconda puntata di MasterChef Italia 14. La nuova stagione del popolare cooking show torna in onda giovedì, 19 dicembre 2024, a partire dalle 21.15. La puntata sarà trasmessa in diretta TV da Sky oltre che in diretta streaming su NOW, andando ad attivare il Pass Entertainment, ora disponibile a partire da 5,99 euro al mese.

Per vedere MasterChef Italia 14 in streaming dall’estero, oltre ad aver attivato il Pass di NOW, può essere necessario ricorrere a una VPN, selezionando un server italiano per avviare la connessione e sfruttando la crittografia per la protezione dei dati e una politica no log per eliminare qualsiasi tracciamento.

La VPN da utilizzare è, senza dubbio, NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore. Con l’offerta in corso, la VPN è disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito di NordVPN.

MaserChef Italia è su NOW

Per vedere in streaming MasterChef Italia basta attivare il Pass Entertainment di NOW. Ecco le opzioni disponibili:

Pass Entertainment a 5,99 euro al mese per 12 mesi oppure a 8,99 euro al mese

a 5,99 euro al mese per 12 mesi oppure a 8,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema a 7,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese

a 7,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium (per avere 2 visioni in contemporanea e togliere la pubblicità dai contenuti on demand) a 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese

Per chi si trova all’estero ed ha un pass NOW attivo, potrebbe essere necessario utilizzare una VPN per accedere alla piattaforma. La VPN da usare è NordVPN e costa 2,99 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi. Per i dettagli completi basta seguire il link qui di sotto.