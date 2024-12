Masterchef Italia: come guardare le puntate streaming dall'estero

La nuova stagione di Masterchef Italia è pronta a deliziare non il palato, ma gli occhi del pubblico italiano a partire da giovedì 12 dicembre 2024. Questo appuntamento culinario, giunto ora alla sua quattordicesima edizione, si conferma come uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno, forse persino più del Natale stesso. Se ti trovi all’estero in vacanza o per lavoro la soluzione per vedere le dirette streaming è NordVPN.

Masterchef Italia: dove vedere in streaming le puntate

Il trio di giudici del programma rimane invariato: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Gorgio Locatelli. Questi tre chef, ormai amici oltre che colleghi, continueranno a valutare il lavoro degli aspiranti cuochi con il loro mix unico di competenza e personalità.

Anche in questa edizione Masterchef Italia manterrà gli elementi che lo hanno reso celebre. Ci sarà la temuta Mistery Box, il pericolosissimo Invention Test, le mitologiche Prove in esterna, l’assurdo Skill Test e il preoccupante Pressure Test. Torna anche la Golden Pin, introdotta nella precedente edizione, per offrire una possibilità di immunità ai concorrenti.

Con questa nuova edizione, Masterchef Italia si conferma l’appuntamento imperdibile per gli appassionati di cucina e non solo, promettendo di portare nelle case gli ingredienti perfetti di competizione culinaria e intrattenimento durante le festività natalizie e oltre.