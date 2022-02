Masterizza CD e DVD con Toast 20 Pro: coupon 20% di sconto

CD, DVD e Blu-Ray sono supporti fisici ancora ampiamente usati al giorno d’oggi, sia per archiviare file che per masterizzarvi contenuti multimediali. Tuttavia è spesso necessario utilizzare più di un software per ottenere un lavoro preciso e completo. Grazie alla suite di editing e masterizzazione Toast 20 Pro tutto si trova in un unico posto. È possibile masterizzare, creare, copiare e mettere in sicurezza qualsiasi tipo di supporto fisico, ma anche inserire menu personalizzati e convertire i contenuti multimediali. Toast 20 Pro può essere acquistato a questo link: inserendo in fase di acquisto il coupon “20ROXIOSAVE” riceverai immediatamente il 20% di sconto.

Toast 20 Pro offre tutti gli strumenti necessari per lavorare con con foto, video, audio e documenti e conservarli in un posto sicuro. Che siano CD audio con tutta la tua musica preferita oppure DVD dei momenti più importanti, il software offre una soluzione completa per tutti i contenuti multimediali. Fra le funzionalità più interessanti troviamo, ovviamente, quella di masterizzazione che permette di scrivere qualsiasi tipo di file su CD, DVD e Blu-Ray attraverso una serie di intuitivi tool. Inoltre, sono disponibili tanti strumenti per creare DVD unici con menu personalizzati, capitoli, sfondi e tanto altro.

Il programma permette anche di copiare qualsiasi disco in pochi click: perfetto, ad esempio, per creare backup dei tuoi file più importanti. Un’utile funzionalità aggiuntiva consente anche di recuperare i dischi danneggiati. Grazie alla funzione di conversione è possibile convertire tutti i file multimediali da disco in digitale o fra formati digitali popolari. La suite include anche un utile tool di cattura audio e video sia della propria schermata che della webcam, perfetto per gli streamer che condividono i propri gameplay online. Con l’opzione di modifica è possibile manipolare foto, video e audio prima della masterizzazione. Si tratta di un vero e proprio mini-editor di foto e video ritocco. Infine, tutti i tuoi dati saranno al sicuro grazie ad un sistema di crittografia, che definisce lo standard di settore. CD, DVD ma anche supporti USB saranno così protetti tramite password.

La versione Pro di Toast 20 include tante altre funzionalità esclusive. Per scoprirle tutte visita la pagina ufficiale del software, dove è possibile anche acquistarlo. Inserendo nel carrello il coupon “20ROXIOSAVE” riceverai il 20% di sconto immediato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.