Masterizzatore, HUB e lettore di schede tutto in uno

Oggi vogliamo portare alla vostra attenzione un masterizzatore DVD veramente particolare. Per quanto meno utilizzato rispetto al passato, il supporto ottico rimane una delle migliori risorse per foto e video. Tuttavia, soprattutto per chi con foto e video ci lavora, i supporti come chiavette USB e schede di memoria sono la fonte principale. Per questa ragione vi suggeriamo il masterizzatore esterno Sawake USB 3.0.

Masterizzatore ed HUB esterno Sawake: caratteristiche tecniche

Partendo dalla funzione primaria, il dispositivo di Sawake è un tradizionale masterizzatore per CD e DVD esterno. Questo viene collegato al PC attraverso una porta USB 3.0. Molto utile il cavo che permette di collegarlo sia ad una porta USB Type-A che ad una USB Type-C. Infatti il prodotto è compatibile sia con Windows che con Mac, il che vuol dire che può essere tranquillamente connesso all’unica porta Type-C disponibile sui nuovi MacBook.

Naturalmente oltre che a masterizzare i supporti ottici, funziona anche da lettore. Questo permette di guardare film in DVD, piuttosto che qualsiasi altro contenuto direttamente da un laptop sfornito di lettore integrato. Tuttavia la caratteristica inusuale, ma decisamente utile, è la presenza di un HUB integrato. Questo infatti permette di collegare direttamente al lettore chiavette USB, schede SD e microSD e trasferire i dati dai supporti al computer e viceversa. Si tratta di una funzione estremamente utile, come premesso, per chi con foto e video ci lavora, e di conseguenza trae il materiale da supporti diversi.

Amazon lo propone oggi tra le offerte di Natale a soli 21,24 euro, con uno sconto del 24% sul prezzo di listino.