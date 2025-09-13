Mastodon introduce le citazioni dei post

Come promesso a metà febbraio, Mastodon ha annunciato l’arrivo delle citazioni dei post. Questa funzionalità, piuttosto criticata per i suoi effetti negativi, sarà disponibile nella prossima settimana in mastodon.online e mastodon.social . Successivamente verrà inclusa in Mastodon 4.5 per tutti i server.

Come funzionano le citazioni su Mastodon

Le citazioni sono la funzionalità preferita degli utenti che vogliono molestare o deridere gli altri su X (dunking). Mastodon afferma che le citazioni permettono di ampliare le discussioni, creare nuove connessioni e amplificare le voci meno rappresentate. La funzionalità deve però essere utilizzata in maniera responsabile. Per evitare abusi sono stati implementati specifici “controlli di sicurezza”.

Se l’autore di un post permette il quoting, la relativa opzione verrà mostrata nel nuovo menu del pulsante Boost (quello con le due frecce opposte), come si può vedere nel video. Se l’autore non gradisce la citazione può eliminare il post.

Mastodon è parte del fediverso, quindi è probabile che la citazione verrà mostrata con un leggero ritardo se l’utente cita un post pubblicato su un’altra piattaforma.

Come detto, la funzionalità può essere sfruttata per deridere o molestare gli altri. Mastodon ha quindi introdotto specifiche impostazioni. L’utente può disattivare o limitare la citazione dei post, scegliere chi può citare il post (tutti, solo follower o nessuno) e indicare la visibilità (pubblica, solo follower o pubblica con eliminazione in ricerca, trend e timeline).

Le impostazioni globali possono essere sostituite da quelle per singolo post disponibili nel composer tramite la finestra “Visibilità e interazione“.

Quando viene citato un post, l’autore riceve una notifica. Può quindi rimuovere il post, bloccare l’utente (non potrà più citare i post in futuro) o cambiare le impostazioni per i post pubblicati.