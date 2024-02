Mastodon introduce i codici QR per condividere i profili su Android

Mastodon, il social network decentralizzato basato sul protocollo ActivityPub, ha rilasciato un aggiornamento per la sua app ufficiale per Android. L’aggiornamento introduce diverse funzionalità che mirano a facilitare la condivisione dei profili, la comprensione del Fediverso e la gestione della privacy.

Come condividere i profili con i codici QR

Una delle novità più interessanti è la possibilità di condividere i propri profili con i codici QR. Questa funzione può essere utile per scambiarsi i contatti in modo rapido e semplice, soprattutto in luoghi rumorosi come le hall di eventi e alberghi, ha dichiarato la società in un post sul blog. Per generare il codice QR del proprio profilo, basta andare nella scheda del profilo e toccare l’icona QR accanto al nome. Per scansionare il codice QR di un altro utente, è sufficiente toccare l’icona della fotocamera nella barra di ricerca.

Semplificare il concetto di Fediverso

Un’altra funzione introdotta dall’aggiornamento è la spiegazione dei nomi di dominio negli handle di Mastodon. Questa funzione aiuta gli utenti a capire meglio la natura decentralizzata del Fediverso, ovvero la rete di server indipendenti che ospitano i social network basati su ActivityPub.

Quando si tocca un handle, l’app mostra una finestra di dialogo che spiega che i nomi utente e i nomi dei server sono diversi perché ogni utente può scegliere il server che preferisce. L’app evidenzia anche il nome utente o il nome del server nell’handle quando si tocca la spiegazione.

Come gestire la privacy

Un’ulteriore funzione aggiunta dall’aggiornamento è la spiegazione delle richieste di blocco e muting. Questa funzione aiuta gli utenti a proteggere la propria privacy e a evitare contenuti indesiderati. Quando si blocca o si silenzia un profilo, l’app mostra una finestra di dialogo che spiega gli effetti di queste azioni. Per esempio, bloccare un profilo impedisce a quel profilo di seguire, interagire o visualizzare i propri post. La funzione di muting invece nasconde i post di un determinato profilo dalla propria timeline, ma non impedisce le altre interazioni.

Altre novità

L’aggiornamento dell’app Android di Mastodon include anche alcuni miglioramenti minori, come una nuova anteprima della scheda dei link che mostra l’autore e la data di un post e menu a tendina più intuitivi sui profili.

Mastodon e la concorrenza

Mastodon è uno dei social network decentralizzati più popolari e consolidati, con oltre 5 milioni di utenti registrati. Tuttavia, deve affrontare la concorrenza di altri progetti che stanno emergendo nello stesso spazio, come Bluesky, la piattaforma fondata da Dorsey, aperta a tutti all’inizio del mese.

Gli utenti che hanno provato Mastodon si sono spesso lamentati della complessità e della confusione derivanti dalla presenza di diversi server sulla rete ActivityPub. Mastodon dovrà quindi lavorare per rendere la sua app più user-friendly, al fine di attrarre e mantenere i propri utenti.