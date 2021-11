Mavinex HUB Type-C: l'accessorio di cui non potrai fare a meno

Oggi in offerta su Amazon è disponibile un HUB USB USB-C decisamente interessante considerando il prezzo. Si tratta del Mavinex HUB Type-C, un accessorio estremamente compatto, in grado di espandere sensibilmente la connettività del tuo ultrabook o MacBook. Come sempre, ricordiamo che si tratta di offerte a tempo per un numero di pezzi limitati, per cui non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

HUB USB Type-C Mavinex 8 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è quello ormai tradizionale per questo tipo di dispositivi, con una scocca monoblocco realizzata completamente in lega di alluminio. Questa dona robustezza garantendo una migliore dissipazione del calore, indispensabile in questo caso. L’HUB, infatti, possiede una porta USB Type-C con supporto al Power Delivery fino a 100W che consente di collegare l’alimentatore in modo da ricaricare il PC. Questo permette di ottenere l’espansione della connettività che promuove l’HUB, ma lasciando una singola porta impegnata sul computer. Non manca inoltre una pratica uscita HDMI per collegare un secondo display, sia in mirroring che in estensione, con una risoluzione massima di 4K.

Naturalmente però, lo scopo è quello di fornire il maggior numero di porte per ottimizzare la produttività. Per questa ragione sono presenti 3 porte USB Type-A di cui una con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A questa si aggiunge anche una seconda porta USB Type-C. In questo modo è possibile collegare ulteriori periferiche, senza rinunciare alla possibilità di effettuare rapidamente backup o trasferimenti da/a periferiche esterne come HDD, SSD o pendrive. Chiude la dotazione un pratico lettore di schede TF che consente di legge e/o scrivere 2 memory card contemporaneamente. Senza dubbio un valore aggiunto per fotografi e videografi che quotidianamente utilizzano questo tipo di supporti.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il Mavinex HUB Type-C è disponibile su Amazon a soli 23,99 euro con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.