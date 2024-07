MAXI SCONTO sul ﻿MacBook Pro con chip M3 Pro (-430€)

Sottilissimo e molto, molto potente: il MacBook Pro con chip Apple M3 Pro non teme alcuna sfida e oggi è in sconto di ben 430 euro rispetto al listino ufficiale della mela morsicata. Un’ottima occasione per allungare le mani sul portatile pensato per i professionisti che necessitano di prestazioni senza compromessi. A proporlo è un’offerta di Amazon che potrebbe andare presto sold out.

Super sconto sul MacBook Pro con chip Apple M3 Pro

Il sistema operativo è ovviamente macOS con la versione Sonoma preinstallata e supporto garantito per gli aggiornamenti distribuiti in futuro, a partire da Sequoia che arriverà in autunno. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, rimandando alla scheda completa per tutti gli altri dettagli.

Display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici con risoluzione 3024×1964 pixel;

chip Apple M3 Pro con CPU 11-core, GPU 14-core e Neural Engine 16-core;

18 GB di memoria unificata;

SSD da 512 GB per l’archiviazione;

videocamera FaceTime a 1080p con tre microfoni;

sei altoparlanti con audio spaziale;

lettore di impronte digitali con Touch ID;

connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3;

una gamma completa di porte con MagSafe 3 e Thunderbolt 4;

batteria con autonimia elevata e ricarica USB-C da 96 W.

Grazie al forte sconto di 430 euro applicato in automatico, in questo momento hai la possibilità di acquistare il MacBook Pro con chip Apple M3 Pro, nella versione da 512 GB e nella colorazione Grigio siderale (quella visibile in queste immagini), al prezzo di 2.169 euro invece di 2.599 euro come da listino. Il risparmio è notevole.

testo