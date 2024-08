McAfee Antivirus a soli 12€ su Amazon: installalo su 10 dispositivi

Cerchi la soluzione pratica ed economica per proteggere in modo efficace e inviolabile i tuoi dispositivi? Allora approfitta subito di questa incredibile offerta disponibile su Amazon per un tempo limitato. Attiva McAfee Antivirus a soli 12,99€, invece di 50€.

Stiamo parlando del 74% di sconto! Tra l’altro è subito disponibile per il download. Questo vuol dire che, una volta concluso il pagamento, riceverai un codice di attivazione. La licenza include la protezione per 1 anno da installare e attivare su 10 dispositivi contemporaneamente.

McAfee Antivirus: la protezione che cercavi

McAfee Antivirus è la protezione giusta che cercavi per i tuoi device. Attivala adesso a soli 12,99€. Un’ottima offerta che trovi solo su Amazon. Non devi attendere la consegna perché si tratta del codice di attivazione che ti permette di accedere a queste funzionalità avanzate:

protezione antivirus pluripremiata in tempo reale e 100% efficace;

in tempo reale e 100% efficace; aggiornamenti costanti e automatici per proteggere i tuoi device da minacce reali, presunte ed emergenti;

costanti e automatici per proteggere i tuoi device da minacce reali, presunte ed emergenti; navigazione online sicura ;

; protezione acquisti online da frodi bancarie e clonazione carte di credito o dettagli di pagamento;

online da frodi bancarie e clonazione carte di credito o dettagli di pagamento; assistenza gratuita 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni l’anno.

Cosa stai aspettando? Oggi mettere in sicurezza i tuoi dispositivi costa niente! Approfitta subito di questa opportunità imperdibile che trovi solo su Amazon. Attiva ora 1 anno di McAfee a soli 12,99€, invece di 50€.