La Secure VPN di McAfee ora supporta WireGuard

Velocità più elevata, stabilità migliorata e sicurezza senza compromessi: sono questi i principali vantaggi offerti da WireGuard, ora integrato anche dalla Secure VPN di McAfee. L’annuncio è giunto dalle pagine del blog ufficiale, sottolineando quali sono i benefici offerti agli utenti.

VPN: il protocollo WireGuard per McAfee

A rendere il protocollo l’opzione migliore tra quelle attualmente disponibili sono le sole 4.000 linee che ne compongono il codice. È poi da citare la sua natura open source, senza dimenticare la semplicità nella configurazione. Il sistema di crittografia utilizzato permette di tutelare in modo efficace la privacy, mascherando sia il traffico dati trasmesso e ricevuto sia l’indirizzo IP di provenienza, grazie a un network globale di server.

Questo vale in ogni scenario e contesto, anche quando si accede a Internet attraverso una rete Wi-Fi pubblica e potenzialmente esposta a monitoraggio. Ecco quanto si legge nel post della software house, firmato da Cagla Ruacan, Head of Product GTM Strategy and Insights.

Ora, con il più recente standard di WireGuard integrato, la nostra VPN offre velocità più elevate e una stabilità migliorata rispetto al passato. Questo vi garantisce la sicurezza di un VPN, con prestazioni del tutto simili a una connessione aperta, aggiungendo però i benefici di una navigazione privata.

Per conoscere tutti i vantaggi offerti da WireGuard rimandiamo a un approfondimento dedicato e a un altro articolo per conoscere le principali differenze con le altre tecnologie impiegate dalle Virtual Private Network.

È possibile accedere alla Secure VPN di McAfee anche sottoscrivendo un abbonamento alla suite McAfee Total Protection (oggi in sconto di 70 euro) e attivando il rinnovo automatico. Il pacchetto include, tra le altre cose, un antivirus costantemente aggiornato e un gestore delle password.

