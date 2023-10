McAfee Total Protection ora è in SUPER RISPARMIO (-85€)

La tua sicurezza online non è mai stata così importante come oggi e McAfee Total Protection ti offre una soluzione completa per proteggere te e i tuoi dispositivi. Ora, grazie a un’incredibile offerta, puoi ottenere questa suite di sicurezza di alta qualità a un prezzo imbattibile di 44,95 euro invece di 129,95. Ecco come McAfee Total Protection ti proteggerà e come puoi beneficiare di questa offerta straordinaria.

Cosa include McAfee Total Protection

McAfee Total Protection è una soluzione pluripremiata che offre un’ampia gamma di funzionalità di sicurezza per proteggere te e i tuoi dati da una vasta gamma di minacce online e offline. Questa suite di sicurezza comprende:

Antivirus pluripremiato : McAfee Total Protection ti difende dai virus, dalle minacce online e dal ransomware con funzionalità di protezione basate su cloud.

VPN Automatica: La VPN si attiva automaticamente quando ti connetti a reti non sicure, garantendo che i tuoi dati di navigazione siano protetti con crittografia AES a 256 bit.

: La VPN si attiva automaticamente quando ti connetti a reti non sicure, garantendo che i tuoi dati di navigazione siano protetti con crittografia AES a 256 bit. Gestore delle Password: Mai più preoccupazioni per le password. Questo strumento genera, memorizza e compila automaticamente password complesse, semplificando l’accesso a tutti i tuoi account.

Protezione Web : McAfee Total Protection ti protegge dai siti Web rischiosi, link pericolosi e file dannosi, impedendo gli attacchi prima che si verifichino.

Monitoraggio dell'Identità: Questo servizio monitora la presenza del tuo indirizzo email sul dark web, avvisandoti se vengono rilevate potenziali minacce.

La bellezza di McAfee Total Protection è che non è limitato solo ai PC Windows. Questa suite offre protezione per una varietà di dispositivi, inclusi Mac e dispositivi mobili iOS/Android. Che tu sia a casa o fuori, McAfee ti copre ovunque tu vada. La tua sicurezza è completa, senza compromessi.

Il prezzo di McAfee Total Protection è quindi già un affare incredibile, ma ora puoi ottenerlo a un prezzo ancora più conveniente. Grazie a questa offerta speciale, puoi acquistare una licenza per proteggere ben 5 dispositivi a soli 44,95 euro invece di 129,95. Un risparmio notevole per una protezione completa e pluripremiata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.