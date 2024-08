Mediolanum mette in palio dispositivi Apple con SelfyConto: aprilo subito

Banca Mediolanum si lancia verso il futuro con una promozione davvero irrinunciabile: premio in palio i migliori dispositivi Apple. Si tratta di scegliere tra l’Apple Watch SE, l’iPad di decima generazione o il nuovissimo iPhone 15. Ovviamente, devi diventare clienti SelfyConto per partecipare.

Ti diciamo subito che SelfyConto conviene perché è a canone zero per il primo anno (e fino ai 30 anni se sei Under 30) e per la sua ampia gamma di servizi gratuiti.

Promozione SelfyConto: vinci uno dei dispositivi Apple

Il meccanismo è molto chiaro: invita un numero preciso di amici ad aprire il conto SelfyConto e ottieni il tuo regalo tecnologico. Ecco come:

due amici per l’ Apple Watch SE ;

; quattro amici per il nuovo iPad 10 ;

; sei amici per l’elegante iPhone 15.

Gli amici che decidi di invitare sono chiamati ad accreditare lo stipendio o la pensione sul conto, oppure effettuare spese mensili di almeno 500 euro per tre mesi su quattro.

SelfyConto offre anche una miriade di vantaggi. Nessun canone annuo per il primo anno e fino ai 30 anni, prelievi gratuiti in area Euro, la carta di debito gratuita il primo anno e le principali operazioni bancarie tutte a costo zero. Fra queste operazioni, gli addebiti delle utenze, pagamenti di F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, nonché bonifici SEPA online.

In aggiunta, SelfyConto offre tre carte diverse: la carta di debito Mastercard con assicurazione Nexi inclusa, la Mediolanum Credit Card, personalizzabile come vuoi tra circuito Visa o Mastercard, e la Mediolanum Prepaid Card, una delle migliori carte prepagate disponibili sul mercato.

Basta cercare un conto corrente snello e ricco di vantaggi, perché quello che ti propone SelfyConto è qualcosa di unico. Con un’offerta del genere, Banca Mediolanum si dimostra per l’ennesima volta leader nell’innovazione finanziaria offrendo ai propri clienti la possibilità di vincere incredibili dispositivi Apple.