Mega data breach: il GDPR consiglia password sicure

I mega data breach di questi ultimi anni hanno evidenziato l’importanza di utilizzare password sicure per proteggere la propria privacy. Solo per citarne alcuni, nel 2021 COMB e RockYou 2021 e nel 2013 Yahoo.

Nello specifico, il GDPR ha consigliato l’utilizzo di password complesse per evitare che attori malevoli riescano a entrare nei database e rubare con facilità migliaia se non milioni di dati personali. Con NordPass hai uno strumento in grado di generarle.

“Le password giocano un ruolo determinante nel proteggere la vita delle persone nel mondo digitale“, ha dichiarato il Garante della Privacy. “Molte violazioni dei dati personali sono infatti strettamente collegate alle modalità di protezione delle password. Troppo spesso furti di identità sono causati dall’utilizzo di credenziali di autenticazione informatica archiviate in database non adeguatamente protetti con funzioni crittografiche“.

Cosa offrono i generatori di password sicure

I generatori di password sicure, detti anche password manager, offrono un’app multidispositivo che permette di ottenere credenziali difficili da individuare e individuare. Questo rende difficile ai criminali del web accedere a dati personali protetti da sistemi avanzati. Ecco perché dovresti adottarne uno il prima possibile. Gli esperti consigliano NordPass.

Milioni di persone si fidano di NordPass. Grazie a questo ecosistema disponibile per tutti i sistemi operativi puoi fin da subito salvare password e passkey illimitate. Inoltre, grazie al sistema di scansione continuo identifica le password deboli, vecchie e riutilizzate. Tu dovrai solo fargliene generare di nuove e correggere la criticità.

La sua app sincronizza automaticamente tutte le password sicure su tutti i tuoi dispositivi. Inoltre, grazie all’autenticazione a più fattori inclusa è accessibile solo a te o a chi hai concesso l’accesso. Oltre alle password, con NordPass puoi conservare in modo sicuro anche carte di credito e altri dati personali e sensibili. Sarà NordPass a compilare i moduli con le informazioni necessarie in modo automatico.