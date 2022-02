Meglio di un desktop, ma più piccolo: Minis Forum HM50 in sconto

Puoi finalmente dire addio agli ingombranti desktop senza rinunciare a prestazioni eccezionali con il Minis Forum HM50, oggi in offerta su Amazon con uno sconto di ben 90 euro. Si tratta di un computer equipaggiato con processore Ryzen di quarta generazione con prestazioni al top della categoria.

Mini PC Minis Forum HM50: caratteristiche tecniche

Il computer ha un design rinnovato rispetto alla precedente gamma, più sottile e curato con uno chassis completamente in metallo. All’interno ospita un processore AMD Ryzen 4500U da 6 core con una frequenza massima di ben 4GHz. Si tratta di una CPU a risparmio energetico capace di offrire prestazioni da vero desktop, con consumi decisamente ridotti. A supportare la CPU ci pensano 16GB di memoria RAM DDR4 e un SSD NVMe da 512GB. Si tratta di una configurazione ad altissime prestazioni rivolta al settore professionale per affrontare con la massima efficienza e velocità i flussi di lavoro. Il PC, infatti, riesce a gestire agevolmente anche le applicazioni più esigenti in termini di risorse come Photoshop e AutoCAD grazie anche alla GPU Radeon Vega 6 integrata.

Anche la connettività non tradisce l’idea con cui la macchina è stata progettata. Nel pannello I/O posteriore sono presenti quattro porte USB 3.0, a cui si aggiungono due porte frontali con specifica USB 3.1. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e l’altra DisplayPort che insieme alla porta USB Type-C consentono di collegare contemporaneamente fino a 3 monitor 4K a 60Hz. Ben due le porte RJ45 presenti, entrambe 2,5G in grado di combinare due diverse reti cablate per una velocità di trasferimento fino a 5Gbps. Naturalmente, non mancano le connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 5.1. Il computer, inoltre, è compatibile con Windows 11 e può aggiornato in ogni sua parte. La RAM può raggiungere i 64GB, mentre per l’archiviazione di massa è possibile aggiungere ben 2 dischi HDD/SSD da 2,5 pollici. È evidente che si tratti di una soluzione dedicata a chi oltre all’affidabilità necessita di prestazioni senza compromessi.

Grazie ad un coupon di 90 euro, il Minis Forum HM50 è disponibile su Amazon a soli 659 euro con spedizione Prime.