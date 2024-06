MelonDS permette di emulare Nintendo DS su Linux

Nintenedo DS è stata una delle più apprezzate console portatili della casa giapponese dal 2004, anno della sua introduzione, al 2009. Caratterizzata da un doppio display, di cui uno tattile, ha introdotto nuove forme di intrattenimento videoludico con un parco titoli fornito. Su Linux è possibile emularlo grazie a MelonDS, un emulatore gratis, open source, veloce e solido.

MelonDS: uno dei migliori emulatori Nintendo DS per Linux

MelonDS è stato introdotto per la prima volta, partendo da un progetto che è iniziato nel 2017. Dopo che si è lavorato sul codice sorgente, oltre al supporto per il BIOS e le ROM, l’emulatore è stato rilasciato lo stesso anno nelle prime versioni, con cui era possibile giocare a titoli come Super Mario DS, Scribblenauts, Pokemon e altri. Nel corso del tempo, è stato migliorato il supporto per l’audio, oltre a essere ottimizzata l’emulazione, l’introduzione di un’interfaccia grafica e tanto altro.

Attualmente, il software è giunto alla versione 0.9.5, con diverse migliorie sempre per quanto riguarda il motore di emulazione, oltre che al BIOS, al firmware, la visualizzazione, la gestione della RAM e molto altro.

Si può scaricare velocemente dalla pagina ufficiale oppure comodamente tramite Flatpak o AppImage. Una volta installato, la configurazione richiede di impostare due file bios e un firmware, oltre che intervenire nella sezione video per impostare la libreria (OpenGL è quella consigliata) e la risoluzione. Infine serve mappare i tasti in base alle proprie comodità: è possibile farlo sia con la tastiera che con un controller.

Terminata la configurazione, MelonDS è pronto per eseguire i giochi: basterà caricare una qualsiasi ROM per iniziare. Come specificato prima, si tratta di un emulatore abbastanza semplice da utilizzare e che garantisce buone prestazioni di emulazione pressoché con tutto il parco titoli del Nintendo DS.

Rimanendo in tema Linux e console, c’è anche chi è riuscito a far girare Ubuntu su Nintendo Switch, tramite un progetto chiamato Switchroot.