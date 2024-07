Memoria del telefono quasi piena: salva i file nel cloud a vita di pCloud

Hai la memoria del telefono quasi piena? È ora di prendere una decisione saggia: salva i tuoi file in cloud a vita. Tra le tante offerte tecnologiche, usare questo spazio virtuale è la migliore opzione per molte ragioni. Non solo puoi conservare e condividere file importanti con i tuoi colleghi o amici, ma puoi anche proteggere i tuoi dati da eventuali guasti tecnici o attacchi informatici. Il sogno di liberarci dagli hard disk ingombranti diventa realtà!

Per chi viaggia spesso e non vuole portarsi dietro dispositivi esterni, il cloud è il miglior compagno di viaggio. Tra i molti servizi disponibili, spicca pCloud, grazie alle sue attuali offerte scontate.

Memoria del telefono quasi piena? Scegli il cloud a vita di pCloud

pCloud ti permette di mantenere al sicuro ogni singolo giga di file preziosi con un unico pagamento. Basta canoni annuali! Le offerte a vita di pCloud includono diverse opzioni per soddisfare ogni esigenza di archiviazione:

Premium 500 GB : con il 33% di sconto , questo piano può essere tuo per soli 199 euro anziché 299 euro.

: con il , questo piano può essere tuo per soli anziché 299 euro. Premium Plus 2 TB : scontato del 33% , questo enorme spazio è tuo a 399 euro invece di 599 euro.

: , questo enorme spazio è tuo a 399 euro invece di 599 euro. Ultra 10 TB: lo sconto è del 37%, che fa scendere il prezzo da 1.890 euro a 190 euro.

Oltre a tanta convenienza, pCloud offre standard di sicurezza altissimi. Utilizza infatti protezioni TLS/SSL, crittografia 256-bit AES e conserva cinque copie dei tuoi file su server differenti.

pCloud è realmente il partner ideale per chi vuole una soluzione di archiviazione completa, sicura e a portata di click. Non lasciare che la memoria del telefono quasi piena ti impedisca di scaricare file o fare foto: passa al cloud a vita di pCloud oggi stesso.