Memoria dispositivo insufficiente: risolvi con pCloud

Memoria dispositivo insufficiente: chi non ha avuto a che fare con questo problema? Tra foto di selfie, video e meme, è facile che accada. Come fare quindi per liberare spazio senza rinunciare ai preziosi ricordi digitali? Usando pCloud, tool di archiviazione cloud ormai conosciutissimo. È la soluzione migliore per tutti i problemi legati allo spazio storage ridotto. Non è necessario aderire a costosi abbonamenti mensili, perché pCloud offre alcune opzioni di cloud a vita. Un pagamento unico e hai spazio per i tuoi dati senza doverti preoccupare di rinnovare niente.

Addio memoria dispositivo insufficiente: scopri il cloud a vita di pCloud

Come funziona l’offerta di pCloud? Acquista lo spazio cloud con pagamento una tantum e potrai iniziare ad archiviare tutto ciò che vuoi. Niente complicazioni, perché l’interfaccia del tool è molto user-friendly, con le app che ti consentono di accedere al tuo spazio cloud da qualsiasi dispositivo, che sia smartphone, tablet o PC. Vediamo i piani a vita di pCloud disponibili

Premium 500 GB : a soli 199 euro invece di 299 euro. Un affarone se consideri che è come pagare uno storage da 500 GB una volta nella vita!

: a soli invece di 299 euro. Un affarone se consideri che è come pagare uno storage da 500 GB una volta nella vita! Premium Plus 2 TB : 399 euro invece di 599 euro. Con una capienza del genere puoi salvare persino il backup dei backup.

: invece di 599 euro. Con una capienza del genere puoi salvare persino il backup dei backup. Ultra 10 TB: 190 euro che ti fanno risparmiare ben 410 euro rispetto al prezzo originale.

Su tutti piani è stato applicato lo sconto fino al 37%. Basta andare sul sito ufficiale di pCloud e scegliere l’offerta che fa per te. In men che non si dica, potrai dire addio alle fastidiose notifiche di spazio esaurito.

pCloud è un tool silenzioso, affidabile e capace di far sparire il problema della memoria dispositivo insufficiente. Finalmente potrai concentrarti su quello che conta davvero, come scattare altre mille foto.