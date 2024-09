Memorizzazione password nel browser: evita i rischi con questo password manager

Siamo ormai arrivati al punto di dover gestire password quotidianamente. La memorizzazione delle password nel browser può sembrare la soluzione più comoda, ma nasconde tanti pericoli.

Utilizziamo credenziali per tantissimi servizi: social network, email, streaming, e-commerce, applicazioni bancarie, ecc. Salvarle direttamente su Chrome, Firefox, Edge o Safari può sembrare un’ottima idea. Almeno fino a quando non ci si rende conto dei rischi che stiamo correndo con questa scelta apparentemente innocua.

Dopo averlo fatto, chiunque potrebbe accedere ai nostri account, soprattutto se ha accesso fisico al nostro dispositivo. Poi ci sono i malware, subdoli software che consentono di appropriarsi delle nostre credenziali archiviate nel browser.

Una volta che il nostro account viene compromesso tramite phishing o altro, i criminali informatici possono fare tutto ciò che vogliono con quelle credenziali salvate. Inoltre, le estensioni sospette o i programmi non sicuri nascondono spesso malware pronti a rubare le nostre informazioni. Quindi, qual è la soluzione? Affidarsi a un password manager efficace e sicuro, come NordPass.

Memorizzazione password nel browser? Meglio usare NordPass

Finché dobbiamo ricordare una o due password, non abbiamo problemi. Ma con dieci o più, diventa alquanto complicato. Ecco dove entra in gioco NordPass.

Sviluppato dallo stesso team dietro NordVPN, è un tool pensato per salvaguardare le password in modo super sicuro. A differenza dei password manager integrati nei browser, utilizza l’algoritmo di crittografia XChaCha20. Inoltre, la sua architettura a conoscenza zero garantisce che solo tu possa accedere alle tue password.

L’autenticazione a due fattori offre maggiore sicurezza, perché costringe a dimostrare due volte la tua identità. Quanto costa l’abbonamento? Grazie alla promo attuale, che prevede lo sconto del 53%, soltanto 1,39 euro al mese, a patto che sottoscrivi il piano biennale. Inoltre, ci sono 3 mesi extra gratis e la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Quindi, invece di affidarti alla traballante memorizzazione delle password nel browser, usa NordPass. Affrettati ad abbonarti, perché la promo è a tempo limitato.