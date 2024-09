Meno di 7€ al mese per navigare in assoluta sicurezza (-50%)

Navigare in totale sicurezza è possibile, nonostante le innumerevoli minacce che prendono di mira i nostri dati, la nostra privacy e i nostri conti: approfitta dello sconto del 50% sull’abbonamento annuale a Incogni, servizio nato proprio con l’obiettivo di proteggere l’utente e le sue informazioni. È stato creato da Surfshark, tra i leader nel settore delle Virtual Private Network, oggi fa parte del gruppo Nord Security che controlla anche NordVPN.

Incogni protegge te e i tuoi dati: la promozione

Come funziona? Si occupa di rimuovere i dati personali dagli archivi dei data broker che li sfruttano a loro vantaggio, raccogliendoli (con modalità non sempre trasparenti) durante le attività online, per poi guadagnare sulla loro vendita a realtà di terze parti. È da questa dinamica che nasce lo spam. Inoltre, a tutela della sfera privata, elimina le informazioni riservate dai database accessibili pubblicamente. Tutto questo avviene in automatico, senza dover svolgere procedure complesse, con la possibilità di monitorare costantemente i risultati ottenuti. Per maggiori informazioni, dai uno sguardo al sito ufficiale.

Spesso non ce ne accorgiamo, ma anche la semplice navigazione online lascia dietro di sé una traccia di informazioni sulle quali molte realtà sono intenzionate ad allungare le mani, per poi prendere di mira l’utente con campagne pubblicitarie mirate o, nel peggiore dei casi, con azioni al limite della legalità. Poter contare su un alleato esperto e affidabile come Incogni, per evitare che questo accasa, è fondamentale.

Ricapitolando, grazie alla promozione in corso, puoi approfittare dello sconto del 50% e attivare l’abbonamento annuale al prezzo stracciato di soli 6,99 euro al mese (invece di 13,98 euro al mese come da listino). Oltre al piano individuale, c’è anche quello da condividere con un massimo di familiari o amici, in offerta a 15,49 euro al mese (invece di 30,98 euro al mese).