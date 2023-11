Meno di 100€ per il Monitor Lenovo D24 al Black Friday

Ci vogliono meno di 100 euro per aggiudicarsi il Monitor Lenovo D24. Grazie alle offerte del Black Friday di Amazon è partita da qualche minuto anche questa promo lampo con quantità limitata. Sarai uno dei fortunati che sono riusciti ad acquistarlo? Approfittane subito mettendolo in carrello a soli 99 euro, invece di 139 euro. La consegna gratuita è inclusa se sei un cliente Prime.

Monitor Lenovo D24: un gioiellino a prezzo folle

Il Monitor Lenovo D24 è un vero e proprio gioiellino. Con un display da 24 pollici Full HD puoi vedere immagini e video dalla qualità perfetta. Ogni attività risulta estremamente fluida grazie alla frequenza di aggiornamento a 75Hz. I bordi ultrasottili garantiscono un’immersività senza paragoni rispetto ad altri monitor della categoria. In più hai anche la tecnologia AMD FreeSync a tua disposizione.

Mettilo in carrello a soli 99 euro, invece di 139 euro. Goditi la settimana del Black Friday a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Trova il prodotto che cerchi tra le tantissime offerte Black Friday su Amazon a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.