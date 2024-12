Meno di 10€ per la TAPO P105, la presa smart che rende casa connessa

La Tapo P105 è la presa smart firmata T-Link con cui rendi ogni elettrodomestico connesso. Hai un assistente vocale a casa o semplicemente vuoi gestire da remoto un prodotto? Aggiungendo questo dispositivo hai quello che ti occorre a disposizione. Semplicissima da sfruttare e facile da introdurre in qualunque ambiente. Puoi acquistarla a soli 9,49€ su Amazon con uno sconto del 41% sul prezzo di listino: sono le ultime ore del Cyber Monday quindi non fartela scappare.

TAPO P105: perché acquistare questa presa smart?

Sicuramente la migliore nella sua categoria visto che TP-Link è uno di quei marchi che con pochi euro riesce ad offrire servizi e prestazioni degni del loro nome. La presa smart TAPO P105 è un prodottino semplicissimo che offre dei risultati istantanei. Vuoi controllare un elettrodomestico a distanza? Con questa riesci a farlo.

Si usa nel più classico dei modi: frapponila tra la presa di corrente e il prodotto che vuoi rendere smart. Dopodiché scarica l’applicazione sullo smartphone o connettila al tuo assistente vocale come Amazon Alexa o Google Home. Il gioco è fatto.

In questo modo hai a disposizione diverse funzioni come:

gestione da remoto tramite app;

tramite app; gestione vocale tramite assistenti;

tramite assistenti; programmazione;

modalità assenza che simula la presenza in casa e accende e spegne i prodotti.

Puoi abbinarla a computer, televisori ma anche a prodotti di utilizzo ancora più quotidiano come luci e così via. Non ci sono limiti, basta averne una a disposizione per capire che è comodissima.

A soli 9,49€ su Amazon, la presa smart TAPO P105 di TP-Link è disponibile a prezzo favoloso. Se sei interessato collegati al volo e acquistala con uno sconto del 41% che annienta il prezzo di partenza. Lo sconto è legato al Cyber Monday quindi hai poche ore a disposizione.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.