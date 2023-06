Meno di 11 euro al mese per proteggere i tuoi dati con Internxt

Per le persone che sono sinceramente preoccupate per la riservatezza e la sicurezza delle loro informazioni, è ora disponibile una nuova soluzione per proteggere i dati: Internxt.

Questo servizio di cloud storage è open source e ha un design a conoscenza zero, che lo rende la scelta ideale per chiunque desideri mantenere i propri file sensibili privati ​​e inaccessibili a persone non autorizzate.

Attualmente è disponibile una promozione speciale che permette di ottenere 2 TB di storage a soli 10,79 euro. Se vuoi approfittare di questa offerta, clicca sul link qui sotto per maggiori informazioni.

Internxt, la soluzione migliore per proteggere i tuoi dai e per metterli al sicuro

Internxt utilizza la tecnologia a conoscenza zero per crittografare e archiviare i tuoi dati, fornendo accesso esclusivo solo a te.

Attraverso l’uso di server decentralizzati, i tuoi dati non sono centralizzati in un’unica posizione, rendendo il compito difficile a hacker o a chiunque tenti di violare la tua privacy.

Internxt si distingue non solo per le sue rigorose misure di sicurezza, ma anche per la sua semplicità d’uso.

Il suo sito Web è intuitivo e l’applicazione è facile da usare sia per Android che per iOS. Puoi archiviare, condividere, sincronizzare e crittografare i tuoi dati senza richiedere competenze tecniche avanzate.

Internxt offre tutte le funzionalità necessarie per i tuoi requisiti di archiviazione dei dati, che si tratti di condividere file e cartelle, eseguire il backup dei tuoi dispositivi o sincronizzarli automaticamente.

Internxt offre attualmente una promo a tempo limitato che consente agli utenti di ottenere 2 TB di cloud storage per soli 10 euro durante il primo anno.

Questa promozione offre uno sconto impressionante del 90% rispetto al prezzo iniziale di 107,88 euro.

Con questa opzione così economica, Internxt si afferma come la scelta ottimale per le persone che desiderano un servizio di cloud storage affidabile e sicuro per proteggere i dati, pur rimanendo nei limiti del budget.

È importante notare che la presente offerta ha una durata limitata e, pertanto, devi coglierla prima della scadenza cliccando sul link qui sotto:

Passato il primo anno, il tuo account verrà rinnovato automaticamente alla tariffa standard. Tuttavia, ti verrà data la possibilità di contattare l’assistenza per modificare l’abbonamento o passare all’opzione gratuita che fornisce 10 GB di spazio di archiviazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.