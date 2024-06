Meno di 4 euro per creare il tuo sito web con l’hosting WordPress di Hostinger

La tua voglia di avviare un’attività si scontra con il timore di non avere competenze tecniche? Hostinger potrebbe essere la soluzione a tutti i tuoi problemi. Con un investimento di soli meno di 4 euro al mese (IVA esclusa), avrai a disposizione tutto ciò che serve per creare, gestire e portare avanti il tuo sito web. E quando diciamo tutto, intendiamo proprio tutto.

Stiamo parlando del piano Business, che costa esattamente 3,99 euro. Il pacchetto include 100 GB di memoria SSD, il certificato SSL gratuito per la sicurezza del tuo sito, traffico illimitato e email gratuite. Inoltre, avrai un dominio gratuito e backup settimanali per proteggere i tuoi dati. Non ti sembra abbastanza? Se possiedi un altro sito, potrai sfruttare il servizio di migrazione gratuita. Con pochi passaggi, grazie all’installazione veloce di WordPress, sarai pronto per partire.

Hostinger: siti web completi e pronti a meno di 4 euro

Se stai pensando di lanciare online il tuo e-commerce, Hostinger ti aiuta in tutto chiedendoti soltanto 3,99€ al mese per 48 mesi, che in realtà diventano 51 perché hai in omaggi 3 mesi extra. Nel piano Business è incluso il plugin WooCommerce di WordPress, perfetto per gestire un negozio online.

Le prestazioni migliorate sono solo uno dei tanti vantaggi che rendono questo servizio incredibile. Hostinger offre anche un builder per siti web molto intuitivo, con ben 150 template. Inoltre, potrai monitorare le performance del tuo sito con Google Analytics e migliorare i contenuti grazie agli strumenti di copywriting IA.

Se, per qualche motivo, non dovessi essere soddisfatto di Hostinger, potrai usare la garanzia soddisfatti o rimborsati. Praticamente, hai 30 giorni di tempo, sufficienti per testare il servizio. Meno di 4 euro al mese per lanciare online il tuo sito web: nessuno è come Hostinger!