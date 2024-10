Mercato cloud: Microsoft accusa Google di astroturfing

Dopo la denuncia presentata da Google alla Commissione europea, Microsoft ha deciso di passare all’attacco accusando l’azienda californiana di finanziare una “campagna ombra” con l’obiettivo di screditare il suo business cloud. A tale scopo, Google lancerà in settimana una Open Cloud Coalition per le attività di lobbying e astroturfing.

Nel comunicato ufficiale di Microsoft viene citato il tentativo (fallito) di impedire l’accordo tra l’azienda di Redmond e CISPE in Europa. Google aveva offerto circa 470 milioni di dollari ai provider cloud per convincerli a proseguire nello scontro legale.

Microsoft scrive che Google annuncerà il gruppo Open Cloud Coalition (come effettivamente avvenuto oggi), il cui scopo è screditare Microsoft presso le autorità antitrust e ingannare il pubblico.

Google ha fatto di tutto per nascondere il suo coinvolgimento, i suoi finanziamenti e il suo controllo, in particolare reclutando una manciata di provider cloud europei per fungere da volto pubblico della nuova organizzazione. Quando il gruppo verrà lanciato, Google, a quanto abbiamo capito, si presenterà probabilmente come un membro di secondo piano piuttosto che come leader. Resta da vedere cosa Google offrirà alle aziende più piccole per unirsi al gruppo, in termini di denaro o sconti.