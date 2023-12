Mercato libero con Eni Plenitude: risparmi subito su luce e gas

Vuoi dire finalmente addio alle preoccupazioni del Mercato Tutelato? Con Trend Casa FineTutela di Plenitude puoi finalmente stare tranquillo, risparmiando fino a 144€ sui costi di commercializzazione e vendita se decidi di sottoscrivere luce e gas. Non a caso, il mercato tutelato luce e gas ha le ore contate e l’unica soluzione per poter risparmiare è quella di scegliere la promozione Trend Casa FineTutela pensata da Plenitude. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Con Trend Casa FineTutela paghi il prezzo all’ingrosso più un contributo al consumo. Facendo ad esempio riferimento al mese scorso, considerando sia i prezzi all’ingrosso che il contributo al consumo applicato per luce e gas, il corrispettivo luce sarebbe stato pari a 0,157 €/kWh, mentre per il gas si è attestato a 0,568 €/Smc. Non dimenticare, però, che l’andamento dei mercati energetici è influenzato da tanti fattori che determinano la variabilità dei prezzi di luce e gas. Non perdere altro tempo, passa al Mercato libero con Plenitude e preparati a risparmiare sui costi di luce e gas!

Eni Plenitude: offerta luce e gas

A partire dal 1 gennaio 2024 non esisterà più il mercato tutelato, ecco perchè oggi è il giorno giusto per effettuare una scelta consapevole per risparmiare e dire addio ad inutili spese. Perchè, dunque, perdere l’occasione di poter scegliere la migliore offerta per luce e gas?

Non aspettare! Cogli l’occasione per poter subito scegliere la soluzione energetica più adatta a te. Grazie a Eni Plenitude vivrai un’esperienza di fornitura energetica del tutto vantaggiosa: non dimenticare che hai l’opportunità di risparmiare fino a 144€ sui costi di commercializzazione e vendita attivando sia la luce che il gas.

Oggi il tuo obiettivo deve essere quello di anticipare la fine del mercato tutelato gas scegliendo un’offerta valida, che possa dunque permetterti di risparmiare in modo intelligente sulle tue bollette.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.