Mercato PC: i dispositivi con AI vanno alla grande nel Q3 2024

I computer compatibili con l’intelligenza artificiale hanno costituto il 20% di tutte le spedizioni del mercato PC durante il terzo trimestre del 2024, secondo i dati di Canalys. Durante tale arco di tempo, infatti, sono state spedite 13,3 milioni di unità, con i dispositivi Windows che costituivano la maggior parte di questi PC per la prima volta, con una quota del 53%. I dispositivi macOS erano al 47%, in calo rispetto al 59% del secondo trimestre.

Per coloro che si chiedono in cosa consista, esattamente, un PC compatibile con l’AI, Canalys afferma che include soluzioni desktop e notebook che contengono un chipset o un blocco per carichi di lavoro AI dedicati come una NPU.

Commentando i risultati, Ishan Dutt, analista principale di Canalys, ha detto: “I progressi lungo le tabelle di marcia per PC compatibili con l’intelligenza artificiale hanno mantenuto un ritmo forte nel terzo trimestre del 2024. I PC Copilot+ dotati di chip della serie Snapdragon X hanno goduto del loro primo trimestre completo di disponibilità mentre AMD ha portato i prodotti Ryzen AI 300 sul mercato e Intel ha lanciato ufficialmente la sua serie Lunar Lake. Tuttavia, entrambi i fornitori di chipset x86 stanno ancora aspettando il supporto Copilot+ PC per le loro offerte da Microsoft che dovrebbe arrivare questo mese”.

Dutt ha proseguito spiegando che, nonostante lo slancio, i consumatori devono essere convinti dei vantaggi di questi PC, specialmente nel caso di soluzioni premium come i PC Copilot+, che Microsoft ha richiesto per avere 40 NPU TOPS insieme ad altre specifiche hardware.

Canalys ha altresì rilevato che il 31% dei partner non prevede di vendere PC Copilot+ nel 2025, e un altro 34% ha affermato che questi dispositivi probabilmente rappresenteranno meno del 10% delle loro vendite di PC l’anno prossimo.