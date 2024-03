Mercato PC: in crescita nel 2024 grazie all'AI

Il mercato PC sta finalmente ricominciando a crescere, parallelamente al miglioramento dell’economia globale. Infatti, in accordo con quanto precedentemente dichiarato da Canalys, stando a quelle che sono le previsioni di IDC, durante il 2024 saranno spediti globalmente 265,4 milioni di unità, segnando un incremento del 2,0% rispetto all’anno precedente.

Mercato PC: 2024 in ripresa grazie all’intelligenza artificiale

Andando più in dettaglio, IDC prevede che il 2024 sarà un anno di ripresa, in special modo grazie alla sempre maggiore diffusione di computer capaci di lavorare con l’intelligenza artificiale on device, spingendo il mercato fino ad arrivare a 292,2 milioni di unità nel 2028 e a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 2,4% rispetto al periodo di previsione 2024-2028.

L’incremento dovrebbe avvenire in maniera graduale nel corso dell’anno, unitamente alla disponibilità di PC con intelligenza artificiale, cosa che andrà a coincidere con l’inizio di un ciclo di aggiornamento commerciale nel 2025. Soluzioni del genere sapranno sicuramente attirare in modo particolare l’attenzione di creators e videogiocatori che hanno esigenze decisamente più specifiche e particolari rispetto agli utenti “comuni”.

La ripresa, però, sarebbe anche frutto della liquidazione delle scorte accumulate durante tutto il 2023, in cui sono state spedite 252 milioni di unità, vale a dire il 13,7% in meno rispetto al 2022, e della necessità di sostenere il ciclo d’aggiornamento a cui molti PC acquistati durante il periodo pandemico vanno ora incontro e che le migliori condizioni economiche generali consentono di sostenere.

Inoltre, anche se i computer commerciali rappresentano solitamente la maggior parte delle spedizioni, è previsto un maggiore investimento anche da parte dei consumatori.