Mercato PC: le spedizioni mondiali sono in declino

La situazione del mercato PC è tutt’altro che rosea e ben promettente, c’è poco da fare. Durante il secondo trimestre 2022, infatti, le spedizioni mondiali dei PC hanno subito un calo di oltre il 15,3% rispetto al medesimo periodo del 2021. A rendere nota la cosa è stata la società specializzata in ricerche di mercato IDC (International Data Corporation), facendo sapere che la domanda è stagnante.

Mercato PC: consegne in calo del 15,3%

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato da Jitesh Ubrani, research manager responsabile Mobile Device trackers di IDC, al riguardo.

La domanda di PC da parte dei consumatori si è indebolita a breve termine, e rischia di deteriorarsi a lungo termine con i consumatori che diventano più prudenti con le loro abitudini di spesa, assuefatti all’elaborazione tra più tipi di dispositivi quali telefoni e tablet. Nel frattempo, la domanda commerciale è stata più robusta sebbene sia diminuita perché le aziende hanno ritardato gli acquisti.

Complessivamente IDC ha registrato 71,3 milioni di PC spediti nell’ultimo trimestre contro gli 84 milioni dell’anno prima. L’ultimo è il secondo trimestre consecutivo di calo delle vendite dopo due anni di crescita. Il timore di IDC è che questa tendenza prenda piede, con i consumatori preoccupati da altre questioni importanti e non tanto dal dover rinnovare i propri computer.

Nonostante l’indebolimento della domanda, il volume dei PC è ancora comparabile a quello di inizio pandemia, quando durante il secondo trimestre del 2020 furono registrate consegne per 74,3 milioni di unità. Inoltre, il mercato è al di sopra dei livelli pre-pandemici, con i volumi del secondo trimestre del 2018 e del 2019 che si erano fermati a 62,1 milioni di unità e 65,1 milioni di unità.

A guidare il mercato è sempre Lenovo con 17,5 milioni di unità nel secondo trimestre per una quota del 24,6%, seguita da HP con 13,5 milioni di unità e una quota del 18,9%. Troviamo poi Dell Technologies con 13,2 milioni di PC consegnati e una quota del 18,5%, mentre Acer è in quarta posizione. Apple e ASUS sono poco dietro in una quinta posizione condivisa.