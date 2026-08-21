Mercato smartphone in calo in Europa, Samsung e Apple alla pari

Il mercato degli smartphone continua a perdere terreno in Europa. Nel secondo trimestre del 2026, le vendite sono calate del 10%. È il risultato peggiore degli ultimi tre anni. E non va molto meglio nel resto del mondo, dove il mercato è a sua volta in calo.

Il mercato europeo degli smartphone arretra ancora

Questa flessione colpisce quasi tutti i produttori. Samsung conserva il primo posto con il 34% di quota di mercato, contro il 31% di un anno fa. Una progressione relativa, dal momento che le vendite di smartphone calano del 10% sull’intero mercato europeo. Apple, invece, fa meglio. l’iPhone passa dal 25% al 34% e raggiunge così il rivale sudcoreano in cima alla classifica.

Dietro i due leader, la situazione peggiora. Xiaomi scende dal 19% al 15%, Oppo dal 6% al 4% e Honor dal 4% al 3%. Anche la categoria che raggruppa gli altri marchi arretra, dal 14% all’11%.

Diversi fattori spiegherebbero questa contrazione del mercato. I consumatori sembrano limitare gli acquisti considerati non indispensabili a causa della situazione economica. Allo stesso tempo, i produttori avrebbero ridotto le promozioni per preservare i propri margini.

Apple approfitta del segmento premium in Europa occidentale

La progressione di Apple è particolarmente visibile in Europa occidentale. Counterpoint non specifica tuttavia quali modelli di iPhone vendano di più. Indica invece che le vendite di smartphone di fascia alta sono in crescita in Europa occidentale.

La tendenza è in parte diversa nei Paesi dell’Europa orientale, dove i consumatori si orientano maggiormente verso modelli cinesi più economici. Sull’intero continente, il rapporto segnala inoltre un esaurimento delle scorte, mentre la carenza globale di chip e l’aumento del prezzo dei componenti continuano a pesare fortemente sul mercato.

Nonostante il calo previsto per la maggior parte dei marchi, in particolare sulla fascia bassa, Counterpoint ritiene che Apple dovrebbe continuare a resistere meglio dei suoi concorrenti nei prossimi mesi. Il perdurare della domanda per i modelli premium in Europa occidentale potrebbe inoltre giocare a favore di Apple in occasione del lancio dell’iPhone Ultra il mese prossimo.