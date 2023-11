Mercato smartphone: per Canalys c'è luce in fondo al tunnel

Qualche giorno fa Counterpoint Research ha pubblicato un report relativo alla situazione del mercato smartphone in Europa nel terzo trimestre del 2023, designando uno scenario decisamene nero. Adesso, invece, Canalys ha pubblicato uno studio relativo a ciò che i produttori di smartphone possono aspettarsi nei mesi successi su scala globale e a quanto pare la situazione è destinata ad evolversi in positivo.

Mercato smartphone: segnali positivi nel 2024

Andando più in dettaglio, il 2023 dovrebbe chiudersi con una diminuzione annua delle vendite globali di smartphone del 5%, ma nel 2024 questo trend dovrebbe invertirsi e il settore mobile dovrebbe tornare a crescere, pur non riuscendo a superare i traguardi raggiunti le annualità precedenti.

Il 2022 si è chiuso con 1,19 miliardi di smartphone spediti, mentre il 2023 dovrebbe concludersi con 1,12 miliardi di spedizioni e per il 2024 le previsioni parlano di 1,17 miliardi di dispositivi spediti, segnando quindi una crescita del 4%.

Per quel che concerne specificamente l’Europa, Canalys prevede che dei 164,5 milioni di smartphone spediti lo scorso anno si dovrebbe calare a 146,2 milioni nel 2023 per poi tornare a 156,1 milioni di smartphone nel 2024, ovvero un incremento del 7%.

Toby Zhu, analista di Canalys, ha commentato i dai in questione mettendo in evidenza che l’industria degli smartphone sta chiaramente risalendo dal suo periodo peggiore, anche se le spedizioni restano di oltre il 20% al di sotto del picco che è stato registrato nel 2017.

L’analista ritiene altresì che, con il miglioramento della situazione, brand come HONOR, TRANSSION e Xiaomi riusciranno ad espandersi in maniera maggiormente aggressiva al di fuori del mercato interno, diventando poco alla volta sempre più popolari in tutto il mondo.