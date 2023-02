Mercato smartphone: pieghevoli in calo nel Q4 2022

Stando alle ultime rilevazioni degli analisti di DSCC (Display Supply Chain Consultants), durante l’ultimo trimestre del 2022, per la prima volta nella loro relativamente breve storia, il mercato smartphone dei dispositivi pieghevoli è andato incontro a un ribasso su base annua.

Mercato smartphone: ribasso per i pieghevoli nell’ultimo trimestre del 2022

Scendendo più in dettaglio, il numero delle spedizioni in uscita degli stabilimenti produttivi dei pieghevoli mostra un settore che, sebbene abbia numeri ancora contenuti (e proprio grazie ad essi è riuscito a rimanere in positivo sino a questo momento), adesso ne sta risentendo come tutti gli altri segmenti.

Nel quarto e ultimo trimestre del 2022, infatti, il mercato smartphone dei pieghevoli ha registrato 3,1 milioni di spedizioni, ovvero il 48% in meno rispetto al precedente trimestre e il 26% in meno rispetto al medesimo periodo del 2021.

La situazione, però, non ha condizionato in maniera rilevante le buone performance dei trimestri precedenti. Il 2022, infatti, si è chiuso per gli smartphone pieghevoli con un +62% sul precedente anno e con 12,9 milioni di unità spedite.

A primeggiare nel settore è stata, come prevedibile, Samsung, con una quota di mercato dell’83%, una cifra questa che risulta essere impressionante, ma che è bene tenere conto che è in calo rispetto a quanto precedentemente registrato.

Ad ogni modo, il calo dei pieghevoli pare essere arrivato in un momento tutto sommato giusto, vale a dire il più tardi possibile, ovvero dopo che una situazione analoga è stata già conclamata per le altre tipologie di smartphone, per i tablet, per i computer e per l’elettronica di consumo più in generale.