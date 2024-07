Mercato smartphone: Xiaomi si avvicina ad Apple

Secondo le rilevazioni di IDC, il mercato degli smartphone ha registrato il quarto trimestre positivo consecutivo. Il contributo maggiore nel secondo trimestre 2024 è arrivato dai produttori cinesi. Nella top 5 mondiale spicca la crescita di Xiaomi che ha quasi raggiunto Apple al secondo posto.

Xiaomi insidia Apple

Secondo IDC, nel secondo trimestre 2024 sono stati consegnati 285,4 milioni di smartphone, ovvero il 6,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. La società di analisi ritiene che la domanda non abbia ancora raggiunto il picco. Un forte contributo è arrivato dai modelli di fascia bassa offerti dai produttori cinesi. Per la fascia alta è previsto un aumento delle consegne spinto dalle funzionalità di intelligenza artificiale generativa.

In vetta alla classifica dei maggiori produttori mondiali c’è Samsung con 53,9 milioni di unità e un market share del 18,9% (+0,7% rispetto al secondo trimestre 2023). Al secondo posto c’è Apple con 45,2 milioni di iPhone e un market share del 15,8% (+1,5%).

Il dato migliore è quello di Xiaomi. Le consegne di smartphone sono aumentate del 27,4% in un anno raggiungendo le 42,3 milioni di unità. Il produttore cinese ha ora una quota di mercato del 14,8% e si avvicina rapidamente all’azienda di Cupertino.

Ottimo risultato anche per Vivo: 25,9 milioni di unità consegnate e market share del 9,1% (+21.9%). La top 5 chiude con Oppo che ha consegnato 25,8 milioni di smartphone e possiede una quota di mercato del 9% (+1,8%).

Secondo IDC, nella seconda metà dell’anno ci potrebbero essere interessanti novità, grazie all’arrivo di nuovi smartphone con funzionalità IA, tra cui i Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 di Samsung.